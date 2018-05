Noch sind die fiesen Krabbler nicht da, aber schon jetzt warnen beschriftete Banderolen an Bäumen zwischen Rettert und Oberfischbach vor den Eichenprozessionsspinnern. Entlang der B 274 sind immer wieder Radfahrer unterwegs. Wenn diese in Kontakt kommen mit den Eichenprozessionsspinnern, kann das erhebliche Folgen haben: Wenn sich die Tiere bedroht fühlen, werfen sie feinste Härchen ab, so groß wie Pollen, die schwere allergische Hautreaktionen und Atemnot auslösen können.

Normalerweise tauchen sie erst später im Sommer auf, aber „vielleicht werden für alle Fälle schon früh Warnhinweise aufgestellt, weil es dieses Jahr früh warm ist“, vermutet Susanne Gühne, Forstamtsleiterin aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.