Die Flaschen mit dem Grafenschloss: Chirurg verkauft deutschen Wein in Indien

Deutschen Wein nach Indien zu exportieren, um ihn dort zu vermarkten, ist aufgrund von zwei Aspekten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit: Die vielen kleinen Familienbetriebe, die Weinbau betreiben, können den großen Schritt nach Indien nicht so ohne Weiteres wagen. Hinzukommt die überbordende indische Bürokratie.

Dr. Michael Petermeyer (links) und sein indischer Geschäftspartner Dr. Arun Sarabhai stoßen mit Wein an: Auf ihr Start-up-Unternehmen, das deutschen Wein in Indien vermarktet, können sie stolz sein. Lange hat es gedauert, bis sie alle Lizenzen durchbekommen haben.

Foto: privat

Somit ist deutscher Wein im Gegensatz zu französischem oder australischem dort praktisch nicht existent. Doch einer hat es nun geschafft, deutschen Wein auf den indischen Markt zu bringen – Wein mit dem Diezer Grafenschloss auf dem Etikett. Sein Name ist Michael Petermeyer. Er ist Diezer Facharzt für Neurochirurgie, Anästhesiologie und Algesiologie.

11 Milliliter Wein trinkt ein Inder durchschnittlich im Jahr. Die Zeitung „The Indian Express“ berichtet aber über eine Steigerung von 73 Prozent seit 2013. Ein Deutscher trinkt durchschnittlich übrigens mehr als 20 Liter pro Jahr.

Die Wege zur Weinvermarktung in Indien sind verschlungen, wirr und originell, erzählt er. Bereits vor drei Jahren entsteht die Idee, eine kleine Firma zu gründen. Es folgen mühsame Monate mit unzähligen Treffen in Indien. Denn diverse Lizenzen müssen erworben werden. Mehr und mehr bahnen sich Michael Petermeyer und sein indischer Geschäftskollege Arun Sarabhai ihren Weg. Bis sie allein 40 bis 50 Papiere mit offiziellem Stempel in den Händen halten. Sechs Monate lang liegen 600 Flaschen beim Zoll in Indien, warten darauf, endlich ins Geschäft zu kommen und von einem Restaurantbesitzer gekauft zu werden. Damit der Wein dann von der Flasche in ein Glas gegossen werden und auf der Zunge des Gastes zergehen kann. Vor einigen Tagen erreicht die Start-up-Gründer dann die gute Nachricht: Der Wein ist durch den Zoll gegangen.

Von Diez nach Bangalore: Mehrere Hundert solcher Flaschen mit dem Diezer Grafenschloss hat Petermeyer bereits nach Indien gebracht. Foto: Sabrina Rödder

Den Kontakt zu Bobby, wie der Orthopäde aus Indien auch genannt wird, bekam Petermeyer durch dessen Schwester. Diese hat als Gynäkologin ihre Praxis gleich neben der des Neurochirurgen. Petermeyer hat ohnehin einen Spleen für Indien, die Kultur und die Menschen dort. Als Backpacker erkundete er vor 30 Jahren das Land, lernte vor zwölf Jahren seine jetzige Frau kennen, die zur Hälfte Inderin ist. Der 54-Jährige liebt Wein, aber noch vielmehr die interkulturelle Auseinandersetzung. „Es ist die Neugierde, die Welt zu verstehen“, erklärt der Mann, der neben der deutschen auch die indische Staatsbürgerschaft hat. „Dazu gehört auch, Geschäfte mit anderen Kulturen zu machen.“ Ob Petermeyer mit seinem besonderen Hobby irgendwann Geld verdienen wird, weiß er noch nicht. „Mal noch stecke ich nur Geld hinein.“

Dabei hat Petermeyer nie geglaubt, dass er einmal mit Indern Geschäfte macht. „Da gibt es sechsjährige Jungen, die schon auf den Basaren Essen und Kleidung verkaufen. So gut, wie die schon in ihren jungen Jahren sind, werde ich nie werden.“ Der Indienfreund steckt trotzdem so viel Ehrgeiz und Freude in das Start-up wie nur möglich. Er kann mit Stolz berichten, dass er vom Abfüller bis zum Endverbraucher alles in eigener Hand hat.

Indien ist das Land mit dem höchsten Whiskeykonsum weltweit. Ganz anders ist es da beim Wein. Gerade einmal durchschnittlich 11 Milliliter trinkt eine Person jährlich. Wieso versucht dann ein Deutscher, dort den Wein seines Landes zu verkaufen? „In Indien gibt es eine aufstrebende Mittelschicht, und es liegt ein hohes Wirtschaftswachstum vor. Außerdem ist es einer der letzten Großmärkte, die weinmäßig noch komplett jungfräulich sind. Meiner Meinung nach ist Indien jetzt also reif.“

Drei Sorten möchten Petermeyer und Sarabhai vorerst verkaufen. Zwei davon – ein Riesling und ein Spätburgunder – kommen von einem kleinen Familienbetrieb namens Krebs-Grode mit einem 28 Hektar großen Anbaugebiet im rheinhessischen Eimsheim. Der Weißwein wurde 2016 sogar zum Siegerwein in Rheinhessen gekürt. Nach einem Besuch im Kloster Eberbach war für Bobby klar, dass auch das hessische Staatsweingut mit ins Boot geholt werden muss. Petermeyer erinnert sich: „Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, rief mich am nächsten Morgen an und meinte: ,Wir brauchen das Kloster. Das muss eines unserer Aushängeschilder werden.' Wir wussten, dass wir regelrechte Nobodys waren, aber nach einigen Gesprächen sagte der Chef zu.“ So erweiterte ein zweiter Riesling ihr Sortiment.

„Wein ist einfach ein tolles Produkt“, sagt Petermeyer, der für deutschen Sauvignon und Riesling schwärmt. „Jeder Wein erzählt seine eigene Geschichte. Wir haben es immer mit einem Stück individueller Kunst zu tun.“ Damit auch das Etikett genau zur Idee passte, war langes Grübeln angesagt. Die Gestaltung mit dem Adler als Wappentier und den Farben schwarz und gold strahlt laut Petermeyer Tradition, Gradlinigkeit und Qualität aus. „Darauf legen die Inder wert“, erklärt Petermeyer, der als Dozent für International Wine Business auch Vorträge über Wein in Indien hält. Das Diezer Grafenschloss stellt den lokalen Bezug her. 1200 weitere Flaschen sind übrigens schon in Richtung Indien verschifft, 2400 Flaschen bereits abgefüllt worden.

Von unserer Redakteurin Sabrina Rödder