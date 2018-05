Am 6. Mai sollte sich in Limburg eigentlich wieder alles um gemütliches Einkaufen und ganz viel PS drehen. Am kommenden Sonntag findet in der Innenstadt zum 25. Mal der Limburger AutoSalon statt. In diesem Jahr präsentieren 14 Autohäuser mehr als 100 Fahrzeuge von 19 unterschiedlichen Fahrzeugmarken. Der parallel geplante verkaufsoffene Sonntag wird allerdings nicht stattfinden. Nach Angaben des Limburger CityRings hat die „Allianz für den freien Sonntag“ (vertreten durch die Gewerkschaft Verdi und die Katholische Arbeitnehmerbewegung) mit Erfolg Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung zur Sonntagsöffnung am 6. Mai 2018 eingelegt. Dieser Widerspruch habe aufschiebende Wirkung. Selbst ein erneuter Widerspruch der Stadt Limburg würde diese aufschiebende Wirkung nicht aufheben. Dies gebe dem CityRing keine Handhabe zur rechtssicheren Öffnung der Geschäfte am Sonntag. Der CityRing weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Zuwiderhandlung hohe Bußgelder, die unter Umständen im hohen vierstelligen Euro-Bereich pro Geschäft liegen, zur Folge haben kann. Betroffen sind davon mehr als 200 Läden, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen wollten. Der Vorstand des CityRings „bedauert diese Entwicklung zutiefst“ und weist darauf hin, dass er erst am Mittwoch in der Lage war, auf die aktuelle Entwicklung hinzuweisen.

So werden also die Besucher der Stadt am Sonntag lediglich die Möglichkeit haben, sich von 10 bis 18 Uhr auf der Plötze, dem Kornmarkt, dem Neumarkt, dem Europaplatz und erstmals ...

