1890 zogen erstmals Pallottiner in die ehemals deutsche Kolonie Kamerun, um als Missionare den Eingeborenen den christlichen Glauben zu bringen. In den folgenden Jahrzehnten wurde eine große Anzahl Brüder und Patres von ihrer Deutschlandzentrale in Limburg nach Zentralafrika geschickt. Der Wandel der Zeit hat das System umgekehrt. Heutzutage kommen vermehrt junge Patres aus Kamerun wie aus Indien, die von den Pallottinern in Deutschland zu Gottesdiensten und Seelsorge eingesetzt werden und den Priestermangel abmildern.

Einer von ihnen ist Dr. Benjamin Atanga, der als Kaplan nunmehr im dritten Jahr dem Gemeindepfarrer von St. Marien, Pater Toni Schroers, zur Seite steht. In der Limburger Südstadt habe ...

Lesezeit für diesen Artikel (1013 Wörter): 4 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.