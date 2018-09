Vor dem Schlagbaum der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne kommen im Minutentakt neue Autos aus dem kompletten Bundesgebiet an. Viel Gewusel herrscht auch einige Meter weiter an diesem Nachmittag rund um das von außen leuchtend rote Kantinengebäude der früheren Freiherr-vom-Stein-Kaserne in Diez. Wartende Eltern hier, nervöse Jugendliche und junge Erwachsene dort sowie kofferweise Gepäck. Sie alle haben nur ein Ziel: Sich für den neuen Anwärterjahrgang an der Ausbildungsstätte der Bundespolizei zu registrieren oder ihren Liebsten beizustehen.

480 Polizeischüler, 51 davon unter 18 Jahren, sind es, die nun offiziell in ihr erstes Ausbildungsjahr bei der Bundespolizei starten. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis ...

Lesezeit für diesen Artikel (874 Wörter): 3 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.