Zahlen gehen zurück: Weniger Einbrüche, aber keine Entwarnung

Es ist ein Rückgang, der in seiner Höhe verblüfft: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2017 im Vergleich zu 2016 deutschlandweit um stolze 25 Prozent gesunken. Dieser deutliche Rückgang trifft auch auf den Kreis Ahrweiler und auf Bonn zu, wie die zuständigen Polizeistationen auf RZ-Anfrage mitteilen. Dennoch: Entwarnung geben sie nicht.

Gleich zwei Mal schlugen in der Nacht auf Donnerstag Diebe im Koblenzer Stadtgebiet zu und machten gute Beute. Foto: picture alliance

Jeder Einbruch ist einer zu viel. Und es sieht so aus, als ob Profieinbrecher unbeeindruckt weiter agieren. Der deutliche Rückgang hatte sich bereits Mitte Oktober abgezeichnet. Damals waren es sogar 31 Prozent. Allerdings war die Zahl wenig aussagekräftig, da die dunkle Jahreszeit – die Hochsaison der Einbrecher – grade erst begonnen hatte. Aber: Die diversen Gegenmaßnahmen, die Strafverfolgungsbehörden in der jüngeren Vergangenheit ergriffen haben, begannen offenbar zu wirken. So sind vornehmlich in NRW zuletzt größere Einbrecherbanden aufgedeckt und zerschlagen worden.

Zu den Maßnahmen gehören auch die regelmäßige Sensibilisierung der Bevölkerung, Brennpunkt-orientierte Polizeistreifen, stärkere Prävention, Ermittlungsarbeit und Strafverschärfung. Norbert Wagner, Leitender Kriminaldirektor im Bonner Polizeipräsidium, hat im Herbst vermutet: „Die Gelegenheitsdiebe erkennen, dass das Pflaster immer heißer wird. Das gilt leider nicht für Profis.“

Hier haben die Ermittler die Hoffnung, dass das vor einem Jahr beschlossene Aktionspaket zwischen mehreren Bundesländern greift. Entscheidend für den Ahrkreis und Umgebung ist der intensivierte und stetige Austausch zwischen Rheinland-Pfalz und NRW. Dazu kommen gemeinsame und parallele Ermittlungsverfahren, Auswerte- und Analyseprojekte sowie operative Aktionen.

Denn: Einbrecher, die im Ahrkreis ihr Unwesen treiben, haben ihren Unterschlupf meist in sozialen Brennpunkten im Köln-Bonner-Raum wie Köln-Kalk und dem Hochhausblock Kölnberg. Dort haben sie ein Netzwerk, das sie mit Aufträgen, Infos, Werkzeug und Autos versorgt. Über A61 und B9 drängen sie in den Kreis Ahrweiler. Ihre Hauptziele sind – wegen der guten Anbindung – nach wie vor die Kreisstadt, Niederzissen, Grafschaft, Bad Breisig, Remagen und Sinzig samt Stadtteilen. Der Leitende Kriminaldirektor Wagner spricht von „Saisonarbeitern, die oft aus Südosteuropa stammen und massiv Straftaten begehen“, die oft über Frankreich und die Benelux-Staaten anreisen oder gar mit dem Flugzeug kommen.

In Bonn und Umgebung verzeichnen sie bereits seit 2013 einen Rückgang bei den Einbrüchen – von damals 2708 auf 1815 in 2016. Und für 2017 nochmal um etwa 25 Prozent. Für den Kreis Ahrweiler registrierte die zuständige Mayener Kripo 2015 einen Höchststand. Bis dahin war die Zahl der Einbrüche stets gestiegen. 2017 gab es erstmals weniger Taten.

Der Mayener Kriminalhauptkommissar Markus Stratmann sagt: „Die Menschen werden für Einbrüche immer sensibler. Das sehen wir auch an dem hohen Beratungsbedarf.“ Einige Menschen hätten ihre Häuser und Wohnungen nachträglich gesichert. Dann bleibe es bei Einbruchsversuchen und führe dazu, dass sich die Menschen nicht als Opfer fühlten.

Aber: Stratmann meint, dass die Menschen – Opfer, Nachbarn, Passanten – noch immer zu zurückhaltend bei Meldungen und Hinweisen sind: „Es hat sich gebessert. Aber wir können nur weiter appellieren, dass sie lieber zu oft als zu wenig anrufen und jede vermeintliche Kleinigkeit melden.“ Grade der frühe Abend ist brisant: In der dunklen Jahreszeit ist es die Haupteinbruchszeit. Jan Lindner