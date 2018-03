Rhein-Anlieger machen sich bereit für die Flut: So ist die Lage am Fluss

Langsam, aber stetig steigen die Pegelstände am Rhein. Noch ist die Lage entspannt, doch zwischen Remagen und Bad Breisig herrscht eine gewisse Betriebsamkeit. Wie bereiten sich Rheinanlieger und Behörden auf das Hochwasser vor? Wir haben uns umgeschaut – und viele gelassene, aber auch ein paar weniger gelassene Zeitgenossen angetroffen.

So ist die Lage am Rhein: In den nächsten Tagen wird es weiter steigen, unter anderem wegen des Wassers, das die Mosel in den Rhein bringt. Eva Etten, Leiterin des Remagener Ordnungsamts, ordnet es ein: „Es ist ein ,normales‘ Hochwasser. Ausschlaggebender als die andauernden Regenfälle werden auch für uns hier wohl am kommenden Wochenende die Temperaturen im Süden Deutschlands sein, wenn es dort zu Schneeschmelze kommt.“ Das beeinflusst auch die Dauer der Flut.

So gehen die Fähren damit um: Der Betrieb der Personenfähre Nixe wurde bereits am Morgen eingestellt. „Er wird erst wieder aufgenommen, wenn der Pegel bei Andernach weniger als 6,40 Meter beträgt und die Tendenz weiter fallend ist“, erklärt Daniela Wahl von der Fährgesellschaft Linz–Kripp. Die große Auto- und Personenfähre zwischen Kripp und Linz fährt momentan noch. Ob der Betrieb am Freitagabend oder am Samstag eingestellt wird, muss noch abgewartet werden. „Das entscheidet der Fährmann“, sagt Daniela Wahl. Auch die kleine Autofähre zwischen Bad Breisig und Bad Hönningen verkehrt noch. „Und das bleibt auch so, bis der Pegelstand von 7,80 Metern bei Andernach erreicht wird“, bestätigt das Unternehmen Hirzmann. Laut Hochwassermeldezentrum in Mainz ist damit erst am Samstag zu rechnen. Die wahrscheinlichste Prognose für diesen Pegel liegt hier bei 7 Metern.

So gehen die Anlieger damit um: Keinen Grund unruhig zu werden sehen die Anlieger der Promenaden, wie eine kurze Umfrage ergab. „Nervös? Wir werden hier nie nervös“, sagt etwa Cosimo Franco, Inhaber der Remagener Pizzeria da Franco. Toni Wernscheidt, Pächter des Hotels „Anker“, ergänzt: „Wir haben schon am Dienstag vorsorglich den Keller leer geräumt, es wird wohl nicht so dicke kommen, dass es uns in unsere obere Etage hineinläuft.“

So sieht es in Bad Breisig aus: In Bad Breisig rechnet man ebenfalls zum Wochenende damit, dass die Promenade überflutet wird. „Das ist bei einem Pegel von 7 Metern bei Koblenz der Fall“, so Wirtschaftsförderer Gerhard Oelsberg. Bei einem Koblenzer Pegelstand von 5,50 Metern ist der Wendeplatz an der Biergasse betroffen, ab 6,70 Metern die Eulengasse und Schmittgasse. „Wir haben die Anlieger per Handzettel informiert. Es ist kein kritisches Hochwasser, die Leute sind vorbereitet, die Feuerwehr in Bereitschaft“, so Oelsberg. Werden Stege für Fußgänger im Rheinpark benötigt? Abwarten.

Und so in Remagen: Am Donnerstagmittag war die Rheinpromenade noch nicht überflutet, lediglich im Bereich der Fährgasse schwappte es über. Bisher hat die Feuerwehr laut Wehrleiter Ingo Wolf folgende erste Schritte unternommen: Die Anlieger an der Promenade wurden gemeinsam mit dem Ordnungsamt informiert. In Kripp verteilte sie Sandsäcke an die Anlieger. Das Rheinhotel Arte hat damit begonnen, seinen Weinkeller abzuschotten. „Für das Mehrfamilienhaus an der Quellenstraße 1 haben wir einen Steg gebaut, da die Hochwasserschutzwand noch nicht komplett einsetzbar ist. Die Anwohner halten für etwaige Fälle eine Pumpe bereit“, sagt Wolf. Da der Steiger der feuerwehreigenen Fähre bereits überflutet ist, wurde das Feuerwehrboot aus dem Winterschlaf geholt.

Und so professionell kann man es auch machen: Um für künftige Fluten gewappnet zu sein, haben sich Ursula und Hans Diedenhofen für ihr Wohnhaus direkt am Rhein, in dem sie auch ihr Biorestaurant Weinkontor am Stromkilometer 630 betreiben, unlängst einen 1,50 Meter hohen, mobilen Hochwasserschutz des Oberwinterer Boots- und Metallbauer Josef Werner Schaefer angeschafft. Dieser wird nun wohl seine Taufe erleben. Dennoch haben die Diedenhofens nicht nur ihre komplette untere Etage geräumt, sondern sich auch ein Edelstahl-Hochwasser-Uniboot angeschafft. Gestern wurde es geliefert. Gerade rechtzeitig.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Schumacher