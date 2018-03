Orkan "Friederike" legt Bahnverkehr lahm: Reisende stranden in Sinzig

Wegen Sturmtief Friederike war für rund 20 Passagiere eines ICE mit Fahrziel Norddeich-Mole am Donnerstagmittag der Sinziger Bahnhof die Endstation. Auf Nonnenwerth durften die Inselgymnasiasten früher heim. Und der Bonner Flughafen stellte den Flugverkehr ab 11.25 Uhr für eine gute Stunde ein. Danach waren Starts und Landungen bedingt möglich.

Nahmen die Zwangspause des wegen Sturmtief Friederike in Sinzig gestrandeten ICE gelassen: Isobell Winckler und Brigitte Dorscheid, die nach Emden und Norddeich-Mole wollten. Foto: Judith Schumacher

Im Sinziger Bahnhof indes bewahrten die Zuggäste die Nerven. „Wenigstens sitze ich im richtigen Zug“, sagte ein junger Mann, der eigentlich nach Rheine wollte. Doch auch das nutzte ihm nicht viel: Der ICE hat sich am Nachmittag nicht mehr bewegt. Die Bahn hatte entschieden, aus Sicherheitsgründen den kompletten Zugverkehr in NRW und kurze Zeit später auch in Rheinland-Pfalz einzustellen.

„Das ist jetzt schon das dritte Wochenende hintereinander, aber ich bleibe der Bahn treu“, meinte Isobell Winckler, die an diesem Tag nach Emden wollte. „Für den Orkan können die ja nix“, zeigt sich auch ein weiterer Fahrgast mit Fahrziel Bramstedt verständnisvoll. Michael Albus (Heidesheim) musste einen geschäftlichen Termin in Kevelaer absagen. „Ich schlage mich jetzt wieder zurück nach Hause durch“, meinte er. Erleichterung machte sich unter den Passagieren breit, als der Zugführer ihnen mitteilte, dass er nun Taxigutscheine an sie verteilen würde, die sie bis Köln oder Koblenz bringen.

In der Vogelsangstraße in Sinzig musste die Feuerwehr einen Baum zurückschneiden. Foto: Manfred Ruch

„Das hilft mir nicht viel“, war Brigitte Dorscheid aus St. Wendel wenig begeistert. Sie war aber nicht sauer, dass sie nicht mehr bis Norddeich-Mole gekommen ist. Sondern: „Das Hotel, das ich dort gebucht habe, verlangt, dass ich 80 Prozent der Übernachtungskosten für heute zahlen soll.“

Nathalia Bast war auf dem Weg nach Trier. Die junge Frau fackelte nicht lange und orderte ihr Taxi. Als Michael Albus gewahr wurde, dass auf Gleis 1 die Mittelrhein-Bahn in Richtung Mainz einfuhr, sprintete er los. „Kommen Sie gut und sicher dahin, wo Sie hin möchten“, wünschte der Zugführer den Fahrgästen zum Abschied.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Schumacher