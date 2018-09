Wer Antje Harz in ihrer Wohnung in Ahrweiler besucht, merkt schnell, dass die 22-Jährige auf dem Boden geblieben ist. Sie ist freundlich, kocht Kaffee. Nur ihre Hände verraten, dass Antje einen Beruf ausübt, den nicht viele Frauen mit ihr teilen. Ein Rest Farbe klebt noch an ihren Händen. Denn Antje ist Malergesellin. Sie streicht Wände, verputzt Fassaden und verlegt Böden. Und all das macht sie so gut, dass sie sogar am kommenden Mittwoch, 26. September, zur Europameisterschaft im Malerhandwerk nach Budapest fliegt. Eine Herausforderung für die junge Frau.

Als einzige Deutsche tritt sie in der Kategorie „Malerhandwerk“ bei den Euroskills an, den Europameisterschaften der Berufe. Dafür hat sie sich Anfang des Jahres bei einem Entscheid in Hamburg qualifiziert. ... Als einzige Deutsche tritt sie in der Kategorie „Malerhandwerk“ bei den Euroskills an, den Europameisterschaften der Berufe. Dafür hat sie sich Anfang des Jahres bei einem Entscheid in Hamburg qualifiziert. ...

Lesezeit für diesen Artikel (634 Wörter): 2 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.