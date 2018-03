Hängeseilbrücke geplant: Wie viel Geierlay steckt im Adenbachtal?

Eine Hängeseilbrücke im Adenbachtal bei Ahrweiler: Seit diese Idee ernsthaft diskutiert wird, blicken die Bürger noch interessierter nach Mörsdorf im Hunsrück als zuvor. Schließlich lockt dort seit 2015 die Hängeseilbrücke Geierlay Hunderttausende Besucher an. Doch taugt die Geierlay-Brücke als Vorbild für die vorgeschlagene Touristenattraktion im Ahrtal?

Kann bei Ahrweiler wirklich eine Hängeseilbrücke entstehen? Und taugt der Vergleich mit der Geierlay?

Foto: Tarrach

Ist die Situation überhaupt vergleichbar? Und was können die Ahrweiler von den Hunsrücker Brückenpionieren lernen? Die RZ wagt den Vergleich: Wie viel Geierlay-Potenzial, aber auch wie viel Geierlay-Gefahr steckt im Adenbachtal?

Die geografische Ausgangssituation: Die Grundvoraussetzungen im Mörsdorfer Bachtal und im Adenbachtal sind grundverschieden. Die Geierlay-Brücke überspannt mit einer Länge von 360 Metern ein Tal, in dem im Grunde außer ein paar Waldwegen (und angeblich Geiern) nicht viel vorhanden war. Die Brücke verbindet auch nichts Wesentliches miteinander: Wer von Mörsdorf aus über die Brücke in Richtung des Örtchens Sosberg geht, geht in der Regel auch wieder über die Brücke zurück. Das elegante Bauwerk ist für sich Attraktion genug. Zwei Rundwege wurden inzwischen allerdings ausgewiesen. Die Hunsrücker Brücke hängt an ihrem höchsten Punkt 100 Meter über dem Grund – und bietet reizvolle Ausblicke auf das bewaldete Tal und einen gewissen Nervenkitzel. Sie ist etwa 1,5 Kilometer vom Ortsrand des 610-Einwohner-Dorfes Mörsdorf (staatlich anerkannter Erholungsort) entfernt.

Ganz anders das Adenbachtal, ein Taleinschnitt in den Weinbergen bei Ahrweiler, keine 300 Meter vom Stadtrand und dem nächsten Bahnhaltepunkt entfernt. Die Umgebung des angedachten Brückenstandortes ist mit zig Weinbergs- und Wanderwegen erschlossen, die Brücke wäre vermutlich vom Ahrweiler Stadtkern aus zu sehen (je nach Höhe). Aber: Das Tal ist auch längst nicht so weit und offen wie das Mörsdorfer Bachtal, eine Brücke wäre hier vielleicht 150 Meter lang.

Fraglich auch, ob und wie die interessant aussehenden Brückenpfeiler der 1921 begonnenen und nie vollendeten Eisenbahnstrecke im Adenbachtal („Schwurfinger“) in ein Hängebrückenprojekt zu integrieren wären. Denn eine Hängeseilbrücke braucht bekanntlich alles – nur keine Brückenpfeiler. Das macht sie ja gerade aus. Würde man also die Brücke von Pfeiler zu Pfeiler spannen? Oder besser hoch darüber hinweg?

Oder ist vielmehr Andreas Wittpohl, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus, auf der richtigen Spur, der im Gespräch mit der RZ eine viel längere Hängeseilbrücke vom Aussichtspunkt Bunte Kuh bei Walporzheim quer über das Ahrtal zur Katzley vorgeschlagen hat – das wären geschätzte 380 Meter, also in der Geierlay-Kategorie, mithin aber immer noch 100 Meter kürzer als die 2017 Hängeseilbrücke Titan RT im Harz. Die Bunte-Kuh-Variante hat zwar mit dem Adenbachtal dann nichts mehr zu tun, bietet aber aus touristischer Sicht immense Chancen, schließlich würden Rotweinwanderweg und Ahrsteig auf spektakuläre Weise miteinander verbunden. Und die Ausblicke auf Walporzheim bis zum Calvarienberg wären aufregender als jene an der Geierlay.

Foto: Kosmetschke

Die Anbindung an andere Attraktionen: Für die Geierlay-Brücke entstand eine Art von Besucherinfrastruktur in und um Mörsdorf – vor allem (kostenpflichtige) Parkplätze und ein Besucherzentrum mit Biergarten. Viel mehr hat der Ort allerdings nicht zu bieten. Dank Brücke ist er eher zum Ziel von Halbtages-Ausflügen etwa von Mosel-Touristen geworden als zur echten Urlaubsdestination.

Eine Brücke im Adenbachtal (oder an der Bunten Kuh) wäre viel näher angebunden an eine lebhafte Tourismusregion samt Nahverkehr. Der Stadtkern von Ahrweiler, die Weinberge, die Weingüter und Winzergenossenschaften, die Gastronomie, die Wanderwege, die Römervilla, der Regierungsbunker, der Calvarienberg – alles wäre in Laufdistanz zu erreichen. Platz für größere Parkflächen, um einen ähnlichen Besucheransturm wie in Mörsdorf zu verkraften, gibt es im engen Ahrtal hingegen kaum. Über eine funktionierende Infrastruktur (Pendelbusse?) wäre also nachzudenken.

Die mögliche Finanzierung: Das Projekt Geierlay hatte ein Gesamtvolumen von 1,14 Millionen Euro, hauptsächlich mit EU-Mitteln über das Leader-Förderprogramm finanziert. Auch das Land und die umliegenden Gemeinden haben sich daran beteiligt. Doch dabei ging es ja eben um Förderung in einer eher strukturschwachen Region und um Dorferneuerung – das lässt sich also auf das Ahrtal nicht oder kaum übertragen.

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will erst noch ermitteln, wie teuer es werden könnte, sollte sich eine Hängeseilbrücke im Adenbachtal als machbar herausstellen. Möglicherweise deklariert man sie als Projekt der Landesgartenschau 2022 und hofft auf eine Förderung des Landes, könnte die Brücke doch fraglos als Attraktion über die Landesgartenschau hinaus einen Nutzen für die Stadt bedeuten. Etwas will man jedenfalls anders machen als an der Geierlay-Brücke. Ist diese grundsätzlich gratis, kann man sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler durchaus vorstellen, Eintritt zu erheben. Eine Art Wegezoll in einer Höhe, die niemanden abhält, die Brücke zu betreten. Aber getreu dem Motto, dass auch Kleinvieh Mist macht, ist man überzeugt, auf diese Weise einen maßgeblichen Beitrag zur Refinanzierung hereinzuholen.

Die Chancen und Risiken einer solchen Attraktion: Die Geierlay-Brücke ist in kürzester Zeit zu einer Attraktion von überregionalem Ruf geworden, Mörsdorf ist damit auf der touristischen Landkarte in Rheinland-Pfalz überhaupt erst aufgetaucht. Aber: Nicht alle Mörsdorfer finden das super, an schönen Wochenendtagen in der Saison wird der beschauliche Ort geradezu überrannt. Seit der Eröffnung waren schon mehr als 500.000 Besucher da. Zwischen Brückengegnern und Brückenbefürwortern geht ein tiefer Riss durchs Dorf. Die Frage ist, was der Ort davon langfristig davon hat – und um welchen Preis. „Das Unternehmen Geierlay ist in der Lage zu wirtschaften. Wir wollen deshalb das Angebot so ausbauen, das für jeden etwas dabei ist“, sagte Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff kürzlich erst unserer Zeitung. Allerdings: In der Gemeinde Sosberg auf der anderen Seite der Brücke scheint noch viel weniger anzukommen vom märchenhaften Brückenglück. Während in Mörsdorf inzwischen weitere gastronomische Betriebe eröffneten und noch eröffnen sollen, außerdem ein Markt mit regionalen Produkten und eine neue Tourist-Info samt E-Bike-Verleih geplant sind, geht es in Sosberg (noch) deutlich ruhiger zu.

Grundsätzlich anders ist die Situation im Ahrtal. Schon jetzt ist es ein Touristenmagnet. Weitere Attraktionen können den Ruf als lohnendes Ausflugsziel nur verfestigen. Konkrete Erwartungen, inwieweit sich die Zahl der Tagesgäste noch erhöhen könnte, verbinden sich mit dem Projekt (noch) nicht, wohl aber die Hoffnung, dass es dem an sonnigen Wochenenden stark frequentierten Rotweinwanderweg zu anhaltender Popularität verhilft. Die verkehrliche Anbindung über die A 573, die geradewegs ins Ahrtal führt, scheint zusätzlichen Verkehr verkraften zu können. Doch ist das gewünscht? Alternativ: die Anreise mit der Ahrtalbahn. Vom Haltepunkt Ahrweiler Markt ist es nicht weit ins Adenbachtal.

Der (Werbe-)Wert einer Hängeseilbrücke: Als die Geierlay eröffnete, war sie die längste Hängeseilbrücke in Deutschland, inzwischen wurde sie überholt und wird als „schönste“ ihrer Art beworben. Der Werbewert für Mörsdorf war und ist immens, über die Attraktion wird international berichtet. Der Erfolg rief Nachahmer auf den Plan, inzwischen wird in diversen Orten in ganz Deutschland und darüber hinaus über ähnliche Projekte nachgedacht. Welchen Werbewert also eine weitere, womöglich deutlich kürzere Brücke im Ahrtal hätte, ist schwer abzusehen. Als Attraktion im Rahmen einer Landesgartenschau hätte sie sicher ihre Berechtigung, und als Faktor im sanften (Wander-)Tourismus würde sie sicherlich Menschen anlocken. Aber wie viele?

Fazit: Die Situation im Adenbachtal ist mit jener bei Mörsdorf nur bedingt vergleichbar – schon die Grundvoraussetzung ist eine komplett andere. Dennoch: Die Geierlay zeigt vor allem, wie eine ehrgeizige, anfangs vielleicht sogar belächelte Idee tatsächlich umgesetzt und zum Erfolg gebracht werden kann. Jenseits dieser inspirierenden Wirkung demonstriert die Geierlay aber auch, mit welchen Folgen man eventuell umgehen muss. Ob aber das Adenbachtal der geeignete Standort ist oder die Idee der Ahrtalquerung bei der Bunten Kuh nicht viel interessanter und lohnenswerter – wer weiß.

Frieder Bluhm/Tim Kosmetschke