Wutentbrannt verließen am gestrigen Abend geschlossen die Mitglieder von SPD und FWG die nicht öffentliche Werksausschusssitzung Kurbetriebe der Stadt Bad Breisig, in der es um die Personalsituation in den eklatant defizitär wirtschaftenden Bad Breisiger Römer-Thermen ging. Jürgen Sieler (FWG) wurde von der Sitzung per Mehrheitsbeschluss ausgeschlossen. Diese Entscheidung wollten weder die Mitglieder der SPD noch der FWG mittragen.

So blieben die gesamte SPD-Ratsfraktion als auch Sieler selbst der anschließenden Stadtratssitzung fern. „Die Mehrheitsentscheidung der CDU, mich von dieser Diskussion auszuschließen, ist schon bemerkenswert und zeigt, dass sie die ...

Lesezeit für diesen Artikel (397 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.