Ein schlechter Tag für Schlipsträger: Die Möhnen stürmen die Rathäuser im Ahrkreis

Sie kamen im Morgengrauen, und nach ein paar Sekunden war alles vorbei: Die Möhnen haben am Altweibermorgen, ihrem Morgen, sämtliche Rathäuser im Kreis Ahrweiler gestürmt.

Kaum Gegenwehr, dafür nur gute Laune: Die Möhnen haben am Donnerstagmorgen das Kommando über das Bad Neuenahrer Rathaus übernommen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Dabei stießen sie auf so gut wie keine Gegenwehr. Die jeweiligen Rathausherren ergaben sich freiwillig und schunkelten gleich gerne mit. Wer an diesem Tag allerdings noch einen Schlips trägt, hat sich im Tag geirrt, erlebt Altweiber zum ersten Mal oder muss Platz im Kleiderschrank schaffen.

Jedenfalls: Die Laune ist in allen Städten bestens: ob am Rhein, an der Ahr, in der Eifel oder in der Kreisstadt. Dabei ist der Rathaussturm ja nur der Anfang eines wilden närrischen Tages, auf den die meisten ein ganzes Jahr gewartet haben. Da kann man nur hoffen, dass die meisten Jecken auch über die entsprechende Kondition verfügen. Aber da muss man sich im Kreis Ahrweiler normalerweise keine allzu großen Sorgen machen.

Möhnen aus dem Kreis Ahrweiler 1 von 21 Die Hönninger Damen sind genauso karnevalsverrückt wie die Männer, und so ist es für sie auch kein Problem, das halbe Festzelt an der Ahr vollzukriegen und eine ausgelassene und fröhliche Party mit verschiedenen Darbietungen und jeder Menge zu Tanz zu feiern. Wieder einmal zeigte sich: Hönningen ist und bleibt halt eine karnevalistische Hochburg. Foto: Ute Müller 2 von 21 Jedes Jahr gehen die Möhnen von Lind in einem kleinen Umzug durch das Dorf, um Kamellen und Süßigkeiten an die Kinder sowie kleine Schäpschen und Bützchen an die Erwachsenen zu verteilen, bevor sie selbst im Gemeindehaus bei Büttenreden, Showeinlagen und viel Tanz den Beginn des Straßenkarnevals feiern. Foto: Ute Müller 3 von 21 In Nierendorf feierte man die Weiberfastnacht mit einem bunten Karnevalszug. Mit im Boot war die grün-gelbe Dorfgarde auf hohen Burgzinnen. Die Möhnen spielten fröhlich Cowboy und Indianer und hatten ihr Tipi dabei. Die Junggesellen schlossen mit der Bundeswehr auf ihrem riesigen grün getarnten Gefährt „(k)ein Bund fürs Leben“. Dabei waren auch die wilden Tundra-Piraten und der SV Leimersdorf. Der Lannesdorfer JGV sorgte mit fetziger Musik für gute Laune. Foto: Vollrath 4 von 21 Die Bölinger Möhnen um Obermöhn Dorothea Krämer hatten wieder tolle Zugideen. Die Vereine und Gruppen des Dorfes, wie Junggesellen, Altgesellen oder Bölinger Hexen, waren mit von der Partie. Als Inderinnen entführten sie die Zuschauer nach Bollywood oder ergaben sich fantasievoll dem Motto „Rot-Weiß“. Foto: Vollrath 5 von 21 Unter dem Motto „Kölsche Tön sind auch in Bengen schön!“ starteten die Bengener Möhnen um Obermöhn Marlene Grut ihren Umzug. Sie begeisterten als Kölsche Originale wie Hänneschen und Bärbelchen, Trude Herr oder Willi Millowitsch. Ihren unverzichtbaren Bollerwagen hatten sie hoch mit Leckereien beladen und verteilten reichlich Kamelle an die Karnevalsfans am Straßenrand. In der Mehrzweckhalle ging die Party mit einer jecken “Kurzsitzung” in die zweite Runde. Foto: Vollrath 6 von 21 Die Möhnen aus Mayschoß, rund um Obermöhn Claudia Fuhrmann, machten sich schon morgens auf den Weg, um Weiberfastnacht ausgiebig zu feiern. Doch zunächst statteten sie dem Kindergarten und der Winzergenossenschaft einen Besuch ab, bevor sich alle in der Weinstube Bacchus trafen und noch bis in den Abend fröhlich und gemeinsam mit vielen Freunden feierten. Foto: Ute Müller 7 von 21 Die Dernauer haben keinen eigenen Karnevalsverein, aber sie haben viele Möhnen, die es sich nicht nehmen lassen, jedes Jahr eine tolle Party auf die Beine zu stellen, zu der auch befreundete Trupps auch Kalenborn, Rech und der Umgebung kommen. Und gemeinsam feiern sie, angeführt von Obermöhn Sonja Kurth, im bunt geschmückten Saal und lassen es sich gut gehen. Foto: Ute Müller 8 von 21 Die Ahrbrücker Damen waren in diesem Jahr als bunte Tüll-Mädchen, als Clowns, Hippy-Girls oder auch Mexikanerinnen unterwegs und ließen zunächst Kamellen, Blumen und Schokoladen auf die Zuschauer am Straßenrand regnen, bevor sie im Festzelt an der Ahr noch bei Musik und Tanz ausgiebig weiterfeierten. Foto: Ute Müller 9 von 21 Viel Spaß machte der närrische Lindwurm an Weiberdonnerstag in Gelsdorf. Die Möhnen hatten sich die verschiedensten Verkleidungen ausgedacht und wanderten etwa als muntere Krümelmonster durch die Straßen. Die Tanzmäuse kamen als Westerngirls und das Männerballett Gelsdorf hatten einen bayerischen Schankwagen dabei. Die Männerballett-Frauen verschlug es strahlend ins Land der Märchen. Ex-Prinzessin Gertrud und Gefolge begeisterten als kecke Rabenschar das närrische Publikum. Während die Zugteilnehmer jede Menge Beifall und Alaaf einheimsten, sammelten, die Zuschauer reichlich Kamelle und andere Süßigkeiten ein. Foto: Vollrath 10 von 21 Die Bölinger Möhnen um Obermöhn Dorothea Krämer hatten wieder tolle Zugideen. Die Vereine und Gruppen des Dorfes, wie Junggesellen, Altgesellen oder Bölinger Hexen, waren mit von der Partie. Als Inderinnen entführten sie die Zuschauer nach Bollywood oder ergaben sich fantasievoll dem Motto „Rot-Weiß“. Foto: Hans-Jürgen Vollrath 11 von 21 Pinguine bringen die Eiszeit nach Altenahr 12 von 21 Vorgezogene Froschwanderung in Altenahr. 13 von 21 Kaum Gegenwehr, dafür nur gute Laune: Die Möhnen haben am Donnerstagmorgen das Kommando über das Bad Neuenahrer Rathaus übernommen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath 14 von 21 Im Ringener Rathaus tanzte der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem mit den Escher Funken. Foto: Hans-Jürgen Vollrath 15 von 21 In Remagen, diesmal in der Kulturwerkstatt statt im Rathaus verlangte Obermöhn Christina Möcking von Bürgermeister Herbert Georgi die Übergabe des Stadtsäckels. Foto: Vollrath 16 von 21 Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron testet unter der Aufsicht von Obermöhn Claudia Busch seinen neuen Besen, den er als Willkommensgeschenk bekam. Foto: Vollrath 17 von 21 Jubilarin Marianne Schmitt (links) und Mechthild Wilhelmi erfreuten in Oberzissen das närrische Publikum als Bauer und Tochter. Foto: Hans-Willi Kempenich 18 von 21 Als Clowns überraschten die Niederzissener Möhnen und ihr Solomariechen Anna-Maria Weiler das Publikum mit einem flotten Tanz, für den es viel Beifall gab. Foto: Hans-Willi Kempenich 19 von 21 In Brohl stürmten die Möhnen um Gisela Hilt am Donnerstagmorgen das Rathaus von Bürgermeister Michael Schäfer. Auf dem Rathausplatz wurde dann gefeiert. Foto: Hans-Jürgen Vollrath 20 von 21 Möhnenempfang in der Bad Breisiger Jahnhalle: mit (von links) Gabriele Hermann-Lersch, Gisela Monien, Bernd Weidenbach und Karl-Heinz Bernardy. Foto: Hans-Jürgen Vollrath » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Umzug durch Oberbreisig hat traditionell den Straßenkarneval am Rhein eingeläutet.

red