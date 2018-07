Kreis Bad Kreuznach. Heute Hitze, blauer Himmel, Freibadwetter – morgen Gewitter und Starkregen: Die Wetterkapriolen halten den Kreis Bad Kreuznach in Atem. Am Samstag traf es Meisenheim, wo bei einem Unwetter kurzzeitig die Altstadt unter Wasser stand, weil die Kanalisation die Massen nicht ableiten konnte. Flutwellen wie jüngst im Fischbachtal oder vor zwei Jahren in Stromberg sind unvergessen – und werden wohl keine einmaligen Ereignisse bleiben, befürchtet der stellvertretende Wehrleiter der VG Rüdesheim, Rouven Ginz.

Es ist deprimierend, verursacht Millionenschäden und hört einfach nicht auf: Von Mai bis Ende August ist Starkregenzeit. Das Phänomen tritt hauptsächlich in den Sommermonaten auf. Starkregen – das ist, wenn ...

Lesezeit für diesen Artikel (532 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.