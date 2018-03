Wenn der Boss "Undercover" schaffen geht: TV-Doku in Klein-Winternheim gedreht

Aus unserem Archiv

Klein-Winternheim

Chefsache mal ganz anders – diesmal kam der Chef „Undercover“ ins Unternehmen. In der Freitag-Gruppe wurde verdeckt ermittelt. Genauer gesagt im rheinhessischen Klein-Winternheim. Das Unternehmen Freitag mit Stammsitz in Parsberg/Bayern hat dort eine Niederlassung, die EM Energiemontagen Rhein-Main GmbH & Co. KG, in der für „Undercover Boss“ gedreht wurde.