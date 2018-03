Unterkühlt, aber am Leben – 80-Jährige aus Winzenheim ist gefunden

Die 80-Jährige aus dem Kreuznacher Stadtteil Winzenheim, die seit Freitagnachmittag vermisst wurde, lebt. Sie wurde am Montagmittag gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Ein Rettungswagen im Einsatz.

Foto: Nicolas Armer/Archiv – dpa

Ein Landwirt hatte die Frau am Montagmittag gegen 13 Uhr im Graben eines Feldweges bei Horrweiler entdeckt. Die Vermisste war unterkühlt und dehydriert, ist aber ansonsten unverletzt. Sie war vermutlich von ihrem Weg zum Einkaufszentrum GLOBUS abgekommen und hatte die Orientierung verloren. Ein Rettungswagen brachte die Frau zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Presseveröffentlichung hatten sich mehrere Zeugen gemeldet, die die vermisste Frau noch im Bereich Ippesheim, Gensingen und Welgesheim gesehen hatten. Intensive Suchmaßnahmen in diesem Bereich mit Suchhunden der Polizei und mehreren Hubschraubereinsätzen waren zunächst aber erfolglos geblieben. Am Montag wurde die Frau dann ganz in der Nähe des abgesuchten Bereiches aufgefunden.