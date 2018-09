Umweltschutz: Mit Mülltrennung geht's los

Kreis Bad Kreuznach. „Wo muss das hin?“ Die Erstklässler der 1b sind akribische Mülltrenner. Und nicht nur sie. In allen Klassen der Rüdesheimer Schwerpunktgrundschule am Rosengarten um Leiterin Petra Steeg wird fein säuberlich unterschieden, ob ein Abfallstück in den Bio-, Restmüll-, Wertstoff- oder Papiereimer gehört. Da machen die Jungen und Mädchen keine die Bequemlichkeit fördernde Ausnahme. Umweltschutz ist Ernst, kein Spaß. Die wiederwendbare Frühstücksdose, das Brot nicht mehr in Alufolie, den Joghurt in einem Pfandglas. Apfelsaft von einer Rüdesheimer Wiese frisch pressen statt aus dem Discounter – „den Kindern vorleben, um was es geht“, erklärt Lehrerin Angelika Wolff ihren Ansatz. Eine Einstellung, die Kreisklimamanager Simon Haas begrüßt. Vor allem, weil es von den Kindern selbst kommt. Ihm geht es um die optimierte Mülltrennung in allen 23 kreisgetragenen Schulen. So wie in Rüdesheim: Bereits im Klassensaal oder auf dem Schulhof wird getrennt, nicht erst abends vom Reinigungspersonal, das aus einem zentralen Behälter alles herausfischt und trennt, was sich tagsüber angesammelt hat.

Nächste Station wäre danach die Müllvermeidung – einer von etlichen Punkten eines Umweltprojekts, das der Klimamanager nun mithilfe eines externen Dienstleisters in die Tat umsetzen will. Gefördert von der nationalen ...

Lesezeit für diesen Artikel (477 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

