Trotz der aufgetretenen Mängel im neuen Justizzentrum in Bad Kreuznach, wo jüngst Teile der Decke in einem Gerichtssaal herabstürzten, hält Landgerichtspräsident Tobias Eisert große Stücke auf das Gebäude in der John-F.-Kennedy-Straße: „Natürlich gibt es Kinderkrankheiten, aber unterm Strich haben wir ein modernes, komfortables Gebäude mit zeitgemäßer Technik“, relativiert er die aufgetretenen Probleme. Er werde wegen der Vorteile von vielen Kollegen beneidet, wie er jüngst anlässlich eines Arbeitstreffens von Behördenleitern habe feststellen können.

Unter Kinderkrankheiten ist aus seiner Sicht auch ein Wasserschaden einzuordnen: Wie der Landesbetrieb Liegenschaften und Baubetrieb (LBB) auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers bestätigte, drang während eines Starkregens bereits im Herbst ...

Lesezeit für diesen Artikel (399 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.