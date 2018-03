Stimmen zum Sondierungsergebnis: Jusos machen bei No-GroKo-Tour nicht mit

Kreis Bad Kreuznach. Ganz unterschiedlich bewerten Genossen aus unserer Region die Sondierungsergebnisse von Berlin. Während der SPD-Kreisvorsitzende Denis Alt (Bad Sobernheim) deutlich mehr „weiter so“ und zu wenig Aufbruch und Veränderung wahrnimmt, sein Stellvertreter Michael Simon keine Grundlage für eine verbindliche Zusammenarbeit sieht und Ex-Bundestagskandidat Joe Weingarten gar von „Stückwerk“ und „uninspirierter Koalitionsgrundlage“ spricht, ist für die Bad Kreuznacher Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer, zugleich Vorsitzende des Landesparteirats der SPD Rheinland-Pfalz, ein gemeinsamer Weg in einer Großen Koalition durchaus möglich.

Große Koalition? Die SPD-Parteibasis aus Stadt und Kreis KH votierte schon am 20. Dezember in Weinsheim mehrheitlich dagegen.

Foto: Stefan Munzlinger

Am Mittwochabend treffen sich die rund 160 Delegierten des Landesparteirats in Mainz, um sich gemeinsam mit Parteichef Martin Schulz, SPD-Bundes-Vize und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im rheinland-pfälzischen Landtag, Alexander Schweitzer, auf den Bundesparteitag am Sonntag in Bonn einzustimmen. „Wir müssen auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen“, unterstreicht Kaster-Meurer am Montagnachmittag im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger. „Die ganze Welt schaut auf uns und fragt, wann habt Ihr eine Regierung?“ Die Parteiratsvorsitzende verdeutlicht, dass eine Sondierung nicht mit Koalitionsverhandlungen gleichzusetzen ist. „Da gibt es noch einiges zu konkretisieren.“ Generell aber, betont sie, gehe es nur gemeinsam, dürfe man sich nicht ausgrenzen.

Schon hat der SPD-Bundesnachwuchs, die Jusos, zu einer No-GroKo-Tour aufgefordert. Daran werden sich die Jusos des Kreises Bad Kreuznach aber nicht beteiligen. Christoph Ess (22, Hargesheim) sitzt den 20 Jusos seit Juni 2016 vor: „Wir werden uns nicht an der No-GroKo-Tour und auch nicht an öffentlichen Meinungsbekundungen beteiligen.“ Grund: Die Mitglieder sollten auf Bundes- und Landesebene frei diskutieren. Jeder solle nach seinem Gewissen entscheiden dürfen, ohne öffentlichen Druck.

„Wir haben durchaus Mitglieder in unseren Reihen, die für eine GroKo sind, die jetzigen Sondierungsergebnisse gut finden.“

Auch für den Juso-Kreisvorsitzenden ist eine Festlegung nicht einfach, weil es im Sondierungspapier Themen wie die EU, Gesundheit, Mindestausbildungsvergütung, Pflege ... gebe, die er begrüße. Aber es fehlten eben auch wichtige Komplexe wie die E-Mobilität, erneuerbare Energien oder die Rente, für die man nur einen Scheinkompromiss gefunden habe. Es fehlen wegweisende Beschlüsse zu einer stabilen Rente oder zu einer von der SPD geforderten Bürgerversicherung. Seine Partei habe jetzt die „staatspolitische Verantwortung, für eine lebendige Demokratie zu sorgen“. Das könne man in einem offenen Bundestag durchaus. „Sehr erschrocken“ habe ihn, so Christoph Ess weiter, das Ende des Sondierungspapiers, wonach die möglichen „Koalitionspartner in den Gremien künftig immer geschlossen abstimmen: Das ist für mich ein absolutes No-Go.“

Bei Malu Dreyer habe er die Aussage zu ihrer Idee einer Minderheitsregierung vermisst: „Mir hat der Wille gefehlt, mal auf den Tisch zu hauen.“ Der Juso-Chef bleibt dabei: Andrea Nahles ist für mich als Fraktionsvorsitzende kein Neuanfang, ich plädiere nach wie vor für einen Wechsel.“ Martin Schulz könne Parteivorsitzender bleiben, hätte beide Funktionen nach der Bundestagswahl zunächst kommissarisch übernehmen sollen. „Klar muss man miteinander reden, und die Bevölkerung erwartet zurecht, dass die Regierungsbildung kein Jahrhundert dauert“, schreibt SPD-Kreis-Vize Michael Simon, „auch Neuwahlen halte ich nicht für erstrebenswert.“ Regieren allein sei aber auch kein Selbstzweck. Im Papier stünden gute Dinge, etwa die Wiedereinführung der Parität in der Krankenversicherung, die Erhöhung des Bafögs und die Aufhebung des Kooperationsverbots in der Bildung. Mit 20 Prozent Wählerstimmen könne man nicht zu 100 Prozent sozialdemokratische Politik durchsetzen. Aber trotzdem könne er nicht akzeptieren, dass es nicht gelungen sei, mit der Einführung einer Bürgerversicherung den Einstieg in die Überwindung von Privilegien in der Gesundheitsversorgung zu schaffen, dass es nicht gelungen sei, das Thema Altersarmut durch eine armutsfeste Rente deutlich oberhalb der Grundsicherung anzugehen.

Von Gustl Stumpf und

Stefan Munzlinger