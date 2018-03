Klare Ansage – von Staatssekretär Günter Kern, aber auch von Stadtbürgermeister Gerhard Heil. Kern übermittelte mit Nachdruck die Botschaft, dass es für die Verbandsgemeinde Meisenheim keinen anderen Weg als eine Fusion mit der VG Bad Sobernheim gibt. "Es wird keine Sonderregelung für Meisenheim geben", erklärte Kern. Und Gerhard Heil kündigte in aller Deutlichkeit an, nicht mehr für das Amt des Stadtbürgermeisters anzutreten. Für seine Worte "Dieses Kasperletheater tue ich mir nicht mehr an" gab es Applaus aus dem Publikum.

Gut 80 Minuten lang diskutierten einige Bürger, darunter auch Vertreter der Bürgerinitiative "Alternative Fusion" aus der VG Alsenz-Obermoschel, mit dem Staatssekretär im Innenministerium über Entwicklungen und Entscheidungen der Landesregierung sowie ...

Lesezeit für diesen Artikel (625 Wörter): 2 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.