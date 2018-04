Karl-Heinz Delaveaux bleibt Mitglied der CDU-Fraktion des Bad Kreuznacher Stadtrats. Das Verwaltungsgericht Koblenz urteilte nun in seinem Sinne – und damit gegen Fraktionschef Werner Klopfer und Vize Helmut Kreis, die seinen Rauswurf gerichtlich angestrengt hatten (wir berichteten bereits am Mittwoch). Die Verfahrenskosten, es dürfte sich um knapp 3000 Euro handeln, trägt die CDU-Fraktion oder deren Spitze. Klopfers Argumentation: Delaveaux sei Mitglied der FWG, habe die FWG, wie von ihm einst zugesagt, aber nicht aufgelöst und auch seine Beiträge an die Fraktion nie entrichtet. Außerdem bleibe er den Fraktionssitzungen regelmäßig fern, so Klopfer.

Delaveaux verwies auf eine Absprache 2014 mit dem inzwischen verstorbenen CDU-Fraktionschef Peter Anheuser: Die CDU habe um ihn gebettelt, um gleichviele Stimmen wie die SPD im Stadtrat zu haben. Binnen ...

