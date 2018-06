Große Aufregung in Lauterecken: 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei sind vor Ort; auch am Donnerstagmittag wird noch immer der Brand im Dachstuhl des Altenheims gelöscht. Das Feuer brach gegen halb 9 Uhr in einem Aktenlagerraum aus. Viele Anwohner halfen bei der Evakuierung der Senioren, die nun in anderen Wohnheimen untergebracht werden müssen.

Donnerstag 9 Uhr: Über Facebook berichten mehrere Augenzeugen von dem Brand im Seniorenzentrum "Pro Seniore" in Lauterecken und posten Fotos. Darauf sind offene Flammen zu sehen und eine starke Rauchsäule. Rettungswagen fahren vor ...

