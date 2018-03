Polizeinotruf landet nun in Mainz: Für die Bürger ändert sich nichts

Seit Mittwoch laufen alle polizeilichen Notrufe, die unter der Nummer 110 in den Dienstbezirken der Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Kirn abgesetzt werden, nicht mehr auf den jeweiligen Dienststellen, sondern zentral bei der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Mainz auf. „Für die Bürger ändert sich nichts“, versichert die Polizei. Auch künftig werden die eingehenden Notrufe von Polizeibeamten entgegengenommen.

Ein Blick in die neue Einsatzzentrale in Mainz: Hier laufen seit Mittwoch auch die Notrufe aus dem Kreis Bad Kreuznach ein. Foto: Polizei

Der Umstellung waren umfangreiche Baumaßnahmen im Polizeipräsidium am Valenciaplatz in Mainz vorausgegangen. Seit 2015 ist dort eine der modernsten Einsatzzentralen in Deutschland in Betrieb. Es verrichten rund um die Uhr speziell geschulte Beamte ihren Dienst und sind für die Entgegennahme der Notrufe sowie für die Koordination der Einsätze verantwortlich. Unterstützt werden die Einsatzsachbearbeiter dabei von einem Einsatzleitsystem, das mittels aktueller Geobasisdaten die Koordination der Einsatzkräfte erleichtert. Vor Ort werden die Aufträge weiterhin von den Streifen der beiden Polizeiinspektionen (PI) sowie der Kriminalinspektion Bad Kreuznach bearbeitet. Auch sind die beiden Polizeiinspektionen nach wie vor über die Amtsleitungen erreichbar: Polizeiinspektion und Kriminalpolizei Bad Kreuznach: 0671/881 10, Polizeiinspektion Kirn: 06752/1560.

Die Zuständigkeitsbereiche erstrecken sich folgendermaßen: PI Bad Kreuznach für Stadt und VG Bad Kreuznach, Verbandsgemeinden Rüdesheim, Stromberg und Langenlonsheim; Polizeiinspektion Kirn für Stadt Kirn und Verbandsgemeinde Kirn-Land sowie die Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Herrstein. Die Verbandsgemeinde Meisenheim wird von der Polizeiinspektion Lauterecken betreut.