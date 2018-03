Nach dem Schockerlebnis Hausbrand: Familie Voss schaut nach vorn

Katja und Markus Voss gehören zu den Menschen, die lieber nach vorn schauen. Wie könnte man sich sonst die Gefasstheit erklären, mit der sie über das Unglück sprechen, das die Familie am 28. Mai 2017 traf, als ein Feuer ihr Zuhause in Guldental zerstörte?

Katja und Markus Voss stürzten sich nach dem Schicksalsschlag, als ein Feuer ihr Heim in Guldental zerstörte, in die Arbeit und engagierten sich auch noch für die Brandopferhilfe. Die beiden Gastronomen planen gerade die Eröffnung eines zweiten Lokals.

Foto: Christine Jäckel

Katja Voss und ihr Mann werden in der Nacht um 1.30 Uhr von den Rauchmeldern geweckt. Innerhalb von zehn Minuten breitet sich der Brand im Haus aus, die Familie hat gerade noch Zeit, sich selbst und die beiden Hunde in Sicherheit zu bringen. „Wir hatten nichts mehr und standen im Schlafanzug auf der Straße“, erinnert sich Katja Voss. Unwiederbringlich dahin waren persönliche Sachen wie Familienfotos oder Erinnerungsstücke. „Die vermisst man am meisten“, bekräftigt das Ehepaar.

Aber auch bei Dingen, die man ersetzen kann, wurde die Familie noch lange nach dem Brand immer wieder an das traumatische Erlebnis erinnert. Die Garderobe etwa ist noch immer auf bescheidenem Level: „Als wir jetzt in Winterurlaub waren, haben wir festgestellt, dass wir kaum warme Sachen haben, und die Schränke waren nach dem Kofferpacken fast komplett leer“, stellt Katja Voss fest.

Sie und ihr Mann sind aber noch immer beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft, mit der ihnen Nachbarn und Bürger nach dem Brand unter die Arme griffen. Das Ehepaar hatte acht Monate zuvor ein Speiselokal in Stromberg eröffnet. „Da war Funktionieren angesagt, wir hatten die Brasserie nur einen Tag geschlossen“, erlaubt sich Markus Voss ausnahmsweise einen Blick zurück.

Der Schock wirkte noch lange nach, bestätigen sie auf Nachfrage. „Man bleibt gebrandmarkt, das verfolgt einen ein Leben lang“, bringt es Katja Voss auf den Punkt. Aber das Gastronomenehepaar hat sich schon längst wieder neue Ziele gesetzt und wird – zusammen mit einem Partner – ab März ein zweites Lokal in Gensingen betreiben, die Weinstube Hess.

Die Familie konnte nach dem Brand vorübergehend in der Ferienwohnung unterkommen, die zu dem gepachteten Lokal in Stromberg gehört. Inzwischen wohnen Katja und Markus Voss mit ihrer fünfjährigen Tochter Paula und deren 15-jähriger Halbschwester Leonie in einem Haus in Planig. Das ist allerdings ein befristetes Mietverhältnis, weil der Hauseigentümer vorübergehend im Ausland ist und im Mai 2018 zurückkommt. „Wir möchten am liebsten wieder nach Guldental“, so Katja Voss. Tochter Paula hat das Erlebnis gut verarbeitet. Das hat einige Zeit gedauert, aber sie hat viel darüber geredet mit der Familie und mit den Freunden und Erziehern im Kindergarten.

Viel Zeit und Geld mussten Katja und Markus Voss investieren, um ihre Ausweisdokumente wiederzubeschaffen. Eine Überraschung im negativen Sinn war außerdem der Umstand, dass sämtliche durch Rauch kontaminierte Habe als Sondermüll teuer entsorgt werden musste. „Der Verein Brandopferhilfe Saarland hat uns dabei gut beraten“, berichtet Markus Voss, der schon bald nach dem schlimmen Erlebnis mit seiner Frau den Beschluss fasste, sich für die große Hilfsbereitschaft mit einer Veranstaltung zu bedanken. Im Juli 2017 fand mit Unterstützung von befreundeten Köchen ein Benefizessen in der Brasserie statt. Der Erlös ging zur Hälfte mit 1111 Euro an den Verein Brandopferhilfe. Die zweite Hälfte kam den Voss’schen Kindern zugute.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel