LKW-Crash auf B41: Fahrer im Führerhaus lebensgefährlich eingeklemmt [Fotodoku/2. Update]

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Weinsheim/Rüdesheim. Ein Lkw fuhr nach ersten Angaben ungebremst in einen auf der Fahrbahn stehenden Lkw der Straßenmeisterei. Die Bundesstraße in Richtung Kirn war mehrere Stunden voll gesperrt.