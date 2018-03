Frontalzusammenstoß: Beifahrerin wurde schwer verletzt

Eine Schwer- und zwei Leichtverletzte – das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 13 Uhr auf der B 270 bei Homberg ereignet hat.

Frontal sind diese beiden Fahrzeuge am Montagnachmittag bei Homberg zusammengestoßen. Foto: Polizei Lauterecken

Homberg – Eine Schwer- und zwei Leichtverletzte – das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 13 Uhr auf der B 270 bei Homberg ereignet hat.

Eine 45-jährige Frau bog von Lauterecken kommend nach links auf die L 373 in Richtung Homberg ab. Dabei übersah sie sie laut Polizei Lauterecken vermutlich einen entgegenkommenden Wagen. Beim Frontalzusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt.

Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum nach Kaiserslautern geflogen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, drei Notärzte, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz.