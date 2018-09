Jury und Publikum sind nicht zu beneiden, wenn es am 3. November im Kursaal des Parkhotels Kurhaus in Bad Kreuznach daran geht, die neue Naheweinkönigin zu wählen und zu krönen – denn die drei Kandidatinnen, die am Freitagnachmittag von Weinland Nahe präsentiert wurden, haben allesamt das Zeug zur Würdenträgerin des Weins und des Anbaugebiets. Es könnte eine knappe Entscheidung werden. Leer ausgehen wird natürlich keine der jungen Damen: Eine von ihnen wird Königin, die beiden anderen Prinzessinnen.

Um die Krone bewerben sich Tina Haas (23) aus Waldböckelheim, Annika Hohmann (22) aus Bingerbrück – die als einzige direkt aus einem Weingut stammt – und Angelina Vogt (24) aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (327 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

