Bad Münster am Stein-Ebernburg. Wenn zehn Jungwinzer, sich zu den Nahewein-Rebellen zusammentun und zum Genussrausch ins Kurhaus von Bad Münster am Stein einladen, setzen sie ein ganz besonderes Ausrufezeichen für den Nahewein. Jung und spritzig wie der Nahewein, so präsentierten sich die Jungwinzer bei ihrer Premierenveranstaltung. Wenn Rebellion so aussieht, so gut schmeckt und so viel Spaß macht wie am Samstag im Kurhaus, dann verwundert es nicht, dass die Teilnehmer des Genussrausches schnell zu Fans der Nahewein-Rebellen wurden. Denn allein die Tatsache, dass insgesamt 60 Weine verkostet werden konnten, begeisterte die Weinfreunde.

Was geboten wurde, war Weinrebellion auf hohem Niveau. Für die Premiere war das altehrwürdige Kurhaus der richtige Ort. Denn das Gebäude hat nach seiner Sanierung nichts Verstaubtes an sich. Der ...

Lesezeit für diesen Artikel (295 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.