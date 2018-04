Seit Montag herrscht Leben in der neuen Kindertagesstätte in der Jungstraße in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Die ersten 47 Kinder sind eingezogen, in einem halben Jahr soll die auf 95 Plätze ausgelegte Einrichtung dann voll belegt sein. „Die Warteliste ist lang“, erklärte Sabine Koboldt, die die Leitung der Kita übernommen hat. Sie bringt bereits Erfahrungen als Leiterin der Kita Gensinger Straße mit. Ihre Stellvertreterin ist Carmen Schmitt. 18 Erzieherinnen, darunter mit Ramona Müller eine interkulturelle Fachkraft, kümmern sich dann um die Kleinen.

Es ist eine großzügig konzipierte Einrichtung zum Wohlfühlen: mit modernen, farbigen und lichtdurchfluteten Räume – funktional und kindgerecht ausgestattet. Mit 3,6 Millionen Euro Kosten (inklusive der Zuschüsse von Land und ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.