Zukunft der Paracelsus-Klinik in Bad Ems fraglich: Mutterkonzern beantragt Insolvenzverfahren

Bad Ems

Vor einer Woche noch hatte die Unternehmenssprecherin gegenüber unserer Zeitung eine finanzielle Schieflage bestritten, nun ist sie offiziell: Die Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Osnabrück hat am gestrigen Donnerstag beim Amtsgericht Osnabrück einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Damit ist zumindest die langfristige Zukunft der Paracelsus-Klinik in Bad Ems fraglich.