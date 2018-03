Vokalensemble: Gruppe Voice Shake mixt die besten Cocktails

Mitten im Raum steht ein Notenständer, auf dem Klavier liegt ein Grease-Notenbuch und an den Wänden hängen Fotos von Musikern. Die bodentiefen Fenster gewähren von außen beste Einblicke in den schicken Proberaum in Ehrenbreitstein. In allen Ecken stehen Pflanzen, die für Frische sorgen. Denn die Gruppe, die hier im Schallraum jeden Mittwochabend probt, braucht viel Luft. Luft, um Songs wie „Valerie“ von Amy Winehouse, „Ja“ von Silbermond oder „You Feel My Love“ von Adele zu singen. Die Rede ist von der sechsköpfigen Gruppe Voice Shake aus Lahnstein und Koblenz. Corinna Schmitz, Inhaberin der Musical-Academy Lahnstein-Koblenz, leitet das Frauenvokalensemble.

Corinna Schmitz (von links) hat sichtlich Spaß mit Claudia Wolter, Michaela Günster, Rosi Jung, Dominique Philipsen und Tanja Sporenberg zu proben. Das Vokalensemble begeistert seit fünf Jahren seine Zuhörer.

Foto: Sabrina Rödder

Mit ihren weißen eleganten Blusen, den schwarzen edlen Westen und Fliegen fügen sich die Damen ausgezeichnet in den Raum ein. Keine von ihnen sticht gesondert hervor. „Hier kommt es wirklich auf jede an, jede hat ihre Aufgabe. Alle sechs sind im Fokus“, erklärt Corinna Schmitz und sagt, dass genau das der Reiz an der Gruppe sei, denn jede bediene eine andere Richtung. „In unserer Gruppe gibt es eine, die temperamentvoll und extrovertiert ist, eine, die in sich ruhend und sarkastisch ist oder auch eine, die immer gut gelaunt und spritzig ist.“ Eine Gruppe, die von ihren Teilnehmerinnen her so unterschiedlich ist, wie sie nur sein kann und trotzdem – oder gerade deswegen – bereits seit fünf Jahren hervorragend harmoniert. Beruflich haben die Damen eher weniger mit Musik zu tun, auch wenn fast jede von ihnen hobbymäßig ein Instrument spielt und allesamt wahre Musikliebhaber sind, wie die 36-Jährige erklärt.

Und wie ist der Name Voice Shake entstanden? „Ganz einfach“, erklärt die Musikpädagogin. „Man nehme eine weiche, dunkle Basis aus Cognac und Whiskey, füge ein wildes Wechselspiel aus Campari, Rum und Rohrzucker hinzu, verbinde dies mit erfrischendem Crushed Ice und verleihe dem Ganzen zum Abschluss eine fruchtig, spritzige Note durch ein wenig Himbeersirup. Und fertig ist er, unser Voice Shake, ein Stimmcocktail der besonderen Art. Mal weich und wärmend, die Sinne betörend, mal pulsierend und exotisch, mal erfrischend anders.“ Dies erklärt auch, wieso das Sextett im Barkeeper-Outfit performt.

Auf den Bühnen stehen sie in der Region, bei Stadtfesten, Hochzeiten oder einer Vernissage. Dann serviert die Gruppe stets ein Programm, das von der Länge und der Zusammenstellung her à la carte ist. Somit ist das Konzept laut Schmitz nicht nur auf jede einzelne Sängerin, sondern auch auf jede einzelne Buchungsanfrage zugeschnitten. Die Ensembleleiterin begleitet die Gruppe dann wie bei den Proben am Klavier. Mal wird eine Melodie auch vom Band abgespielt.

Dass die Gruppe auch abseits der Bühne mehr als gut miteinander auskommt, davon berichten unzählige Selfies auf Schmitz' Smartphone zum Beispiel von einem Ausflug nach Köln. Eigentlich wollten die Frauen dort die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt vor einigen Wochen mit spontaner Straßenmusik begeistern. Schneeverwehungen erschwerten dieses Vorhaben ungemein, wovon sie sich aber nicht beirren lassen wollten. Sie zogen so lang ihr Programm durch, bis ihre Wangen eingefroren waren.

Entstanden ist die Gruppe übrigens aus einer vorherigen: den Modern Vibrations. Die Gruppe wurde jedoch immer größer und dadurch unübersichtlicher, weshalb sich Corinna Schmitz vor fünf Jahren dazu entschloss, ein neues Gesangsprojekt zu starten. Mit Erfolg! Corinna bildet seitdem zusammen mit Claudia, Dominique, Michaela, Rosi und Tanja die Voice Shakes. Dabei hatte Rosi anfangs erst damit gehadert, der Gruppe beizutreten, gibt sie zu. Zwar habe sie schon zuvor gesungen, aber sei es immerhin etwas ganz anderes, die zweite oder dritte Stimme hier bei den Voice Shakes zu singen, als zuvor stets die erste in einer Band. Jetzt sei sie froh, dass sie damals von einer Freundin überredet wurde, ein Teil des Frauenensembles zu werden. „Sie hat uns komplementiert“, ist sich die Gruppe einig.

Als alte Hasen mag man die sechs Frauen nicht bezeichnen. Und doch ist es so, dass sie mit wahrer Souveränität und Professionalität an ihre Projekte herangehen. Dies erklärt Corinna Schmitz damit: „Ich kann die nicht mehr schocken, wenn ich sage: ,Morgen haben wir einen Auftritt.' Die sind da alle recht schmerzfrei geworden.“ So verzaubern die Sechs jeden Zuhörer, denn ihre Stimmvielfalt lässt jeden Song zu einem ganz besonderen Genuss werden.

Von unserer Redakteurin Sabrina Rödder