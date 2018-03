Tollitäten zum 11. Geburtstag: In Osterspai regieren die Narren

Seit vergangenem Sonntag ist es wieder so weit: In Osterspai ist das närrische Fieber ausgebrochen. Feierlich wurden die Tollitäten der Session 2018 proklamiert, und zugleich wurde eben diese eröffnet. Dabei warten die Osterspaier im Jubiläumsjahr des elften Geburtstags des Osterspaier Carnevals-Clubs (OCC) mit einer Überraschung auf: Neben dem Kinderprinzenpaar wird ein Dreigestirn während der fünften Jahreszeit über das Narrenvolk regieren, so etwas hat es in der beschaulichen Rheingemeinde seit 1983 nicht mehr gegeben.

Im Jubiläumsjahr wartet der OCC mit einer Überraschung auf: Neben dem Kinderprinzenpaar wird ein Dreigestirn das Narrenvolk regieren. Foto: Theresa Lambrich

Das Zepter schwingt dabei Prinz Klaus I. (Klaus Reifferscheid). „Ein paar Bier und Schnaps in der Birn‘ – wir machen 2018 ein Dreigestirn!“, so sei die Idee, die Narrenschar zu regieren, an einem launigen Abend an der Theke mit seiner Jungfrau Nico(letta) und Bauer Mario geboren worden. Eine Situation, aus der nur allzu oft die Idee, das Zepter zu übernehmen, entstehe, weiß Prinz a. D. Thomas Maier. Dabei sind alle drei Regenten eingeschworene und erprobte Karnevalisten sowie bekannte Personen des Osterspaier Lebens. Klaus Reifferscheid hat von Karin Karbach das Amt des Sitzungspräsidenten übernommen – die Ikone der Osterspaier Fastnacht habe sich jedoch bereit erklärt, in diesem Jahr für den amtierenden Prinzen einzuspringen. Daneben singt Reifferscheid bei dem Quartettverein und bei der Band Benny & Friends, ein Hobby, das ihm nunmehr zugutekommt, stimmt er voller Inbrunst das Sessionslied „Dreigestirn“ zu der Melodie von „Kölsche Jung“ von den Brings an.

Unterstützt wird er durch die liebreizende Jungfrau Nico(letta), die mit ihrem Charme die Narrenschar zu verzaubern weiß. Im Alltag ist Nico Fischbach im örtlichen Sportverein aktiv und jagt gerne. Seit Jahren tanzt er zudem beim Osterspaier Männerballett mit, vornehmlich die weiblichen Rollen – weshalb er prädestiniert für die Rolle als Jungfrau des Dreigestirns war, wie die drei verraten.

Bauer Mario überraschte seine Untertanen in besonderem Maße, zog er zu Beginn der Proklamation noch inkognito als Mitglied des Elferrats in den Saal ein. Auch er jagt in seiner Freizeit, ist im Sportverein aktiv und schwingt beim Männerballett das Tanzbein. Die Familie Grünewald ist außerdem in diesem Jahr gleich doppelt vertreten, denn neben seinem Vater Mario schwingt Leon II. als Kinderprinz das Zepter. Ihm zur Seite steht die liebreizende Prinzessin Annika I. (Annika Lemler). Den beiden wurde das närrische Gen in die Wiege gelegt, verraten sie. Seit Jahren begleiten sie mit der Rasselbande den Osterspaier Karnevalszug. Annika tanzt zudem bei den „Crazy girls“ mit und spielt Tennis; Letzteres auch mit ihrem Prinzen Leon.

Die neuen Tollitäten wurden im Folgenden von Ortsbürgermeister Gerhard Böhm feierlich in ihr Amt eingeführt und erhielten ihre Herrschaftsinsignien, um fortan über das närrische Osterspai regieren zu können. Der prall gefüllte Saal freute sich sichtlich über die motivierten, frischgebackenen Majestäten, die mit enormer Bühnenpräsenz und Euphorie zu begeistern wussten. „Für unseren Vater geht mit dem Amt ein Traum in Erfüllung“, erklärte Elena Reifferscheid, die selbst beim OCC tanzt und im Elferrat aktiv ist. „Nachdem mein Bruder und ich früher bereits Kinderprinzenpaare waren, war es an der Zeit, dass nun er einmal das Zepter schwingt.“

Begleitet wurde der närrische Auftakt außerdem vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Osterspai. „Der Musikzug begleitet uns durch die gesamte Session, und wir sind sehr dankbar, ihn zu haben“, betont Caro Krause vom OCC. Bliebe also nur noch eines zu wünschen, meint das Dreigestirn mit lautem Helau: „Ganz viel Herz und Sonnenschein für das Jubiläumsjahr!“ tla