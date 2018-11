Ein Toter am Lohbach, dem der kleine Finger fehlt – das gibt es in Nastätten nicht alle Tage. Daher sorgt der Leichenfund in Ute Dombrowskis neuem Krimi „Tod in Nastätten“ auch für ordentlich Wirbel in der Kleinstadt. Dass Einheimische die Schauplätze im Buch kennen, macht das Ganze noch interessanter. Denn die Leiche liegt nicht irgendwo am Bach, sondern vor dem Sponheimer Hof. In der Realität leben dort die Keramik-Künstlerin Ursula Näther und ihre Mitbewohnerin Rosa Rex. Die beiden Damen kommen auch in Dombrowskis Buch vor – zumindest zwei an sie angelehnte Charaktere. Was es sonst noch Wissenswertes über den Krimi und seine Entstehung gibt, erzählt die Autorin im Interview mit unserer Zeitung. Dabei sitzt sie in der Remise auf dem Sponheimer Hof gemütlich mit Ursula Näther und Rosa Rex bei einer Tasse Kaffee zusammen.

Der wievielte Krimi, den Sie geschrieben haben, ist „Tod in Nastätten“? Dombrowski: Das ist der siebte Krimi, nein eigentlich ist es der zweite. Denn die Eltville-Reihe, das sind ja ...

Lesezeit für diesen Artikel (1268 Wörter): 5 Minuten, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.