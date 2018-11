Der Antrag der SPD-Fraktion zur „plastikfreien Stadt Nastätten“ soll in einem Fachausschuss weiter beraten werden – diese Empfehlung hat der Haupt- und Finanzausschuss diese Woche an den Nastätter Stadtrat ausgesprochen. Die SPD hatte die Stadt gebeten zu prüfen, inwiefern die Nutzung von Plastikgeschirr und -verpackung bei Festen, die die Stadt ausrichtet, verboten werden kann. Bürgermeister Joachim Rzeniecki konnte dazu im Ausschuss folgendes Rechercheergebnis vermelden: „Mit einer Satzung könnten wir die Verwendung von Einweggeschirr verbieten.“ Doch der Stadtchef machte deutlich, dass er lieber an den gesunden Menschenverstand appellieren will, statt ein Verbot auszusprechen. Was nun die bessere Lösung ist, darüber wurde im Ausschuss kontrovers diskutiert.

„Dieser Antrag muss von der Thematik her unterstützt werden“, betonte Ausschussmitglied Roland Romer (CDU). Denn schließlich wisse jeder um die Problematik von Plastikmüll, der auch in den Meeren landet. Doch ...

Lesezeit für diesen Artikel (511 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

