Nastätten in "Stadtumbau" aufgenommen: Förderung bis 2026

Nastätten ist in das Sanierungsprogramm Stadtumbau aufgenommen worden. Einen Förderbescheid über 400.000 Euro hat Innenminister Roger Lewentz kürzlich an die Stadt überreicht. „Die Aufnahme in das Programm bedeutet einen Förderzeitraum von 2017 bis 2026“, erläuterte Lewentz.

Die „Lilie“ an der Römerstraße stammt wohl aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. 1979 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Nun will die Stadt Nastätten es kaufen – unter anderem, um die Räume ihrer Verwaltung dort einzurichten. Aber auch eine Touristeninformation könnte dort entstehen. Foto: Cordula Sailer

Das nun zugesagte Geld steht der Blaufärberstadt rückwirkend für das vergangene Jahr zur Verfügung. „Für 2018 sind weitere Mittel vorgesehen, je nachdem, wie Ihr vorankommt“, erklärte Lewentz an Stadtbürgermeister Joachim Rzeniecki gewandt. Der Fördersatz wird zunächst bei 75 Prozent liegen, wie es im übergebenen Bescheid heißt.

Der Innenminister lobte die gute Versorgungslage in Nastätten und das Stadtbild, das nicht von Leerständen geprägt sei. Die Lage in Nastätten und dem Blauen Ländchen sei so, „dass man dort eben nicht das Gefühl hat, man ist auf dem Land und von allem abgehängt“. Um einen solchen Status zu halten, sei es richtig, sich nach weiteren Förderprogrammen umzusehen. Denn die 1997 begonnene Stadtsanierung hat Nastätten im vergangenen Jahr offiziell beendet. Zu den letzten Projekten des nun abgeschlossenen Förderprogramms gehört die Sanierung der Brühlstraße sowie des Synagogenplatzes.

Ein Vorhaben, das die Stadt nun mit Mitteln aus dem neuen Programm umsetzen möchte, ist der Ankauf der „Lilie“. Unter diesem Namen ist Einheimischen das denkmalgeschützte Fachwerkhaus an der Ecke Borngasse/Römerstraße bekannt. Der erste Schritt in Richtung Förderung: „Wir müssen ein Nutzungskonzept mit dem beauftragten Architekten erstellen“, erklärt Joachim Rzeniecki. Erste Ideen, was in der „Lilie“ untergebracht werden könnte, gebe es bereits: Im Erdgeschoss könnten eine Touristeninformation sowie ein kleines Bürgercafé entstehen, so Rzeniecki. Die alte Wand aus Flechtwerk im ersten Stock solle verglast werden. Zudem sei die Einrichtung eines Sitzungssaals geplant. Im Anbau des Fachwerkhauses, der wohl etwa aus den 50er-Jahren stamme, könnten die Büros der Stadtverwaltung untergebracht werden. „Aber es kann ja sein, dass man da noch auf ganz andere Ideen kommt“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die Ausarbeitung des Nutzungskonzepts.

Die „Lilie“ stammt wohl aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Gebäude wurde 1979 unter Denkmalschutz gestellt. Im Bescheid der Kreisverwaltung wurde dies damals folgendermaßen begründet: „Das reiche Fachwerk des Obergeschosses, insbesondere der Giebel, weisen das Haus als bedeutenden Fachwerkbau des Lahnbereiches aus. Das Haus stellt somit ein Zeugnis des künstlerischen, handwerklichen und technischen Wirkens seiner Erbauungszeit dar.“ An seiner Erhaltung bestehe daher aus wissenschaftlichen, städtebaulichen sowie künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse.

In den Haushalt sind bereits 250.000 Euro für den Ankauf der „Lilie“ sowie für das benötigte Konzept eingestellt, so Rzeniecki. „Die Stadt wird in Absprache mit dem Eigentümer noch im Frühjahr kaufen“, sagt der Bürgermeister. Auch für das Blumengeschäft, das seine Geschäftsräume in der „Lilie“ hat, werde man „eine einvernehmliche Lösung“ finden. Durch den Kauf der „Lilie“ soll auch Einfluss auf die Entwicklung des sogenannten Lilienkarrees genommen werden. Dieses liegt zwischen Borngasse, Römerstraße und Kirchgasse und ist „ein Filetstück in der Innenstadt“, wie Rzeniecki es beim Neujahrsempfang Anfang Januar nannte. Die Stadt habe ein Interesse daran, „dass in dem Bereich noch mehr Häuser durch Investoren saniert werden“.

Vorgesehen sind in diesem Jahr zudem 30.000 Euro für Planungskosten in Sachen Stadtumbau, so Rzeniecki. Im Gespräch ist beispielsweise, einen Wasserspielplatz in der Brückwiese zu schaffen – auf dem Gelände, auf dem bis vergangenen Juli die Nastätter Denkmallok stand. Sie war an einen niederländischen Sammler verkauft worden, der die einstige Lokomotive der Nassauischen Kleinbahn gemäß Kaufvertrag restaurieren soll. Weitere Mittel aus dem „Stadtumbau“ sollen Privatpersonen zur Verfügung stehen. Welche privaten Bauvorhaben förderfähig sind, soll bei einer Bürgerversammlung näher erläutert werden.

Das Büro WSW & Partner aus Kaiserslautern ist beauftragt, ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept soll am Schluss Empfehlungen enthalten, was städtebaulich in Nastätten umgesetzt werden soll. Auch die Bürger sollen bei der Ausarbeitung beteiligt werden. Als Untersuchungsgebiet hat der Stadtrat eine Fläche von 19,6 Hektar in der Nastätter Innenstadt festgelegt.

Wie viele Projekte die Stadt im Förderzeitraum bis 2026 tatsächlich umsetzen kann, wird sich erst zeigen. „25 Prozent bezahlt ja immer die Stadt“, sagt Bürgermeister Joachim Rzeniecki mit Blick auf das Förderprogramm. „Sie muss auch in der Lage sein, das zu finanzieren.“

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer