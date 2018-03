Lieder und Lyrik: Neujahrskonzert im Kloster Arnstein

Dieser Aufforderung Folge zu leisten, fiel schwer: „Um das Konzert nicht zu zerreißen, bitten wir, den Applaus auf das Ende zu beschränken“, stieg Gaby Fischer in die erste Obernhofer Vollmondnacht des Jahres ein. Dabei hätte jeder einzelne Programmpunkt dieser literarisch-musikalischen Soiree den Beifall seines Publikums für sich genommen verdient gehabt. „Lieder und Lyrik – ein festliches Neujahrskonzert“ war die Veranstaltung im Pilgersaal des Klosters Arnstein überschrieben – ein Titel, hinter dem sich eine argentinisch-deutsch-libanesische und ein bisschen auch britisch-französische Koproduktion verbarg. Und damit eine ausgesprochen anregende Mischung.

Tenor Walter Castillo (links) und Bariton Nico Foresti (rechts) zeigten ihr großes Können bei „Lieder und Lyrik – ein festliches Neujahrskonzert“ im gotischen Pilgersaal des Klosters Arnstein. Dieser internationale Cocktail kam beim Publikum bestens an.

Foto: Ulrike Bletzer

Ein internationaler Cocktail sozusagen, für dessen argentinischen Part drei sehr unterschiedliche, sich vermutlich aber gerade deshalb hervorragend ergänzende Musiker zuständig waren. Tenor Walter Castillo, der im Rahmen seines Projektes „Stimmen der Welt“ seit vier Jahren mit unterschiedlichen Künstlerkollegen aus Lateinamerika in Deutschland und dabei immer auch in Obernhof auftritt, hatte zum zweiten Mal Bariton Nico Foresti und als Premiere Pianist Simón Sánchez, beide wie er aus der Region Buenos Aires gebürtig, im Schlepptau.

Nico Foresti brachte mit seiner warmen, vibrierenden, wandlungsfähigen Stimme unter anderem jeweils drei Lieder von Franz Schubert und Robert Schumann zu Gehör. Darunter in Rhythmik und Dynamik deutlich zurückgenommene Kompositionen wie etwa Schumanns thematisch einwandfrei zum Anlass passende „Mondnacht“, aber auch Beiträge, die wie Schuberts „Ständchen“ eine sich kontinuierlich steigernde Dramatik entfalteten. Welche Bandbreite seine Stimme birgt, zeigte der Bariton besonders eindrücklich bei Schumanns „Ich wandelte unter den Bäumen“ – ein Lied, das mit etlichen im Grenzbereich zum Tenor einer- und Bass andererseits angesiedelten Passagen wie ein Zwiegesang zweier gegensätzlicher Stimmen erschien.

Beeindruckend, wie mühelos Foresti die Übergänge zwischen lyrisch-zarten und massiven, kraftvoll vorwärtsdrängenden Passagen meisterte. Und begeisternd, wie feinfühlig er selbst den kleinsten musikalischen Nuancen Ausdruck verlieh – so etwa bei „Silent Noon“ aus der Feder des 1958 verstorbenen Briten Ralph Vaughan Williams, das mit seiner wechselnden Melodieführung und Rhythmik, seiner kompositorischen Vielfalt fast den Charakter eines Medleys besaß.

Die perfekte instrumentale Ergänzung dazu bot Pianist Simón Sánchez, der mit seinem ebenso technisch ausgefeilten, präzisen wie ausdrucksstarken, mehr noch: emotional berührendem Spiel in den Bann zog. Als kongenialer Partner an den Tasten fungierte Sánchez auch bei Tenor Walter Castillo, dessen vor Temperament und humoristischem Talent nur so sprühende Performance in der zweiten Konzerthälfte im Kontrast zu Forestis zurückhaltendem Vortragsstil stand. Mit reichlich Sinn für Selbstironie gab Castillo den zu Pathos und theatralischer Geste neigenden Opernstar, setzte diese Rolle parodistisch gekonnt in Szene, kokettierte mit dem Publikum, was das Zeug hielt – kurzum: ein Showman, wie er im Buche steht.

Was nicht heißen soll, dass man bei der künstlerischen Qualität seines Auftritts hätte Abstriche machen müssen, im Gegenteil. Mit seiner je nach Bedarf raumfüllenden, schmetternden, dann wieder tiefgründigen Stimme ließ Castillo keinen Zweifel an seinem Können. Wunderschön anzuhören war, wie er neben vier Beiträgen aus dem Schubert-Zyklus „Die schöne Müllerin“ das melancholisch angehauchte argentinische Lied „La Rosa y el Sauce“ vortrug. Foresti, der eher Bedächtige, Leise auf der einen und Castillo, der Lebhafte, Laute auf der anderen Seite: Die Rollen waren klar verteilt – auch bei den beiden einzigen Duetten des Abends, César Francks „Panis angelicus“ und dem als Zugabe gegebenen, mit reichlich italienisch-argentinischem Schmelz garnierten „O sole mio“.

Vollends zur runden Sache wurde dieser kammermusikalische Abend der besonderen Art durch die im Wechsel mit den Gesangsbeiträgen präsentierten literarischen Texte: Gaby Fischer und Monika Kahm trugen Auszüge aus Khalil Gibrans philosophisch-spirituellem Werk „Der Prophet“ vor – Texte voller Schlichtheit und Magie, die sich um das Abschiednehmen und Ankommen, um das Wesen von Freundschaft und Liebe drehen. „Und die Freundschaft soll keinen anderen Zweck haben, als den Geist zu vertiefen. Denn Liebe, die etwas anderes sucht als die Offenbarung ihres eigenen Mysteriums, ist nicht Liebe, sondern ein ausgeworfenes Netz: und nur das Nutzlose wird gefangen“, schreibt der 1895 in die USA emigrierte libanesische Autor an einer Stelle zum Beispiel. Oder: „Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.“ Erkenntnisse von zeitloser Gültigkeit – gefasst in eine fast biblische Sprache, die dieser Vollmondnacht zusätzliche Würze verlieh.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Bletzer