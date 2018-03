Hochwasser am Wochenende: Der Rhein tritt weiter über die Ufer

Die Hochwasserlage am Rhein bleibt weiterhin angespannt. Laut Prognosen sollen die Pegel auch im Oberen Mittelrheintal noch mindestens bis zum Sonntag weiter steigen. Die Freiwilligen Feuerwehren haben sich bereits auf die erforderlichen Einsätze vorbereitet. An der Lahn gab es am Freitag hingegen bei sinkenden Pegelständen zunächst Entwarnung.

Am Freitag sieht das Hochwasser am Oberen Mittelrhein wie hier in den Braubacher Rheinanlagen noch harmlos aus. Bis Sonntag ist mit Überflungen entlang der B 42 zu rechnen. Auch die Schifffahrt und der Fährverkehr können beeinträchtigt werden.

Foto: Andreas Jöckel

In Lahnstein sind die Einsatzkräfte in Bereitschaft und beobachten die Hochwasserlage rund um die Uhr. „Da die Prognosen inzwischen etwas nach oben korrigiert wurden, rechnen wir mit einem Pegelstand von 7,65 in Koblenz“, teilte Sascha Lauer, stellvertretender Wehrführer mit. Das bedeutet, dass auch einige Gassen und Straßen überflutet werden. Der Bauhof hat daher bereits am Donnerstag und gestern zahlreiche Stege gebaut, damit die Anwohner in den betroffenen Straßen auch weiterhin trockenen Fußes in ihre Häuser gelangen können. Mit regelmäßigen Lagebesprechungen und entsprechenden Vorbereitungen sind die Einsatzkräfte für die Flut gewappnet.

Überflutungen auf der B42

Land unter: Anfang Januar wurde auch Lahnstein vom Hochwasser betroffen. Nicht nur der „Baareschesser“ am Lahnufer saß im Nassen.

Foto: Kring

Da für den Pegel Kaub am Sonntag ein Scheitel von mehr als 6,90 Meter erwartet wird, dürfte auch die B42 am Oberen Mittelrhein an verschiedenen Stellen überflutet werden, sodass der Verkehr umgeleitet beziehungsweise örtliche Hochwassernotwege genutzt werden müssen. Der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Loreley, Jörg Preißmann, hat sich am Freitag mit allen Wehrführern von Braubach bis Kaub zur Lage- und Einsatzbesprechung fürs Wochenende getroffen. Da die Unterführung in St. Goarshausen überflutet sein wird, wurde mit der Bundespolizei vereinbart, dass die Schienen am ansonsten geschlossenen Bahnübergang überquert werden können.

Auch beim Betrieb der Loreley-Fähre kann es am Sonntag zu Einschränkungen kommen. Wie der Rheingau-Taunus-Kreis mitteilt wird B 42 zwischen Oestrich-Winkel und Geisenheim sowie zwischen Rüdesheim und Lorch voraussichtlich schon ab Samstagvormittag gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Sandsäcke gefüllt

Blick über den Flüzer-Platz in Kamp-Bornhofen am Freitag. Bis Sonntag soll der Wasserstand noch erheblich steigen.

Foto: Andreas Jöckel

Der Nassauer Bauhof hat vorsichtshalber schon mal Sandsäcke gefüllt. Und „in der Römerstraße wurden Anwohner gewarnt, dass sie ihre Autos wegfahren“, erklärt Gunnar Gramsch, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nassau. Doch mit Blick auf die leicht gefallenen Pegelstände der Lahn hofft er, dass keine Feuerwehreinsätze nötig werden. Der Wasserstand am Pegel Kalkofen betrug am Freitagmittag 6,50 Meter. Erst ab 7 Metern werde es kritisch, so Gramsch.

In der Verbandsgemeinde Nastätten ist derzeit kein Hochwasser zu befürchten. Doch am Rande der Felder stehen bereits Pfützen. „Der Boden ist vollgesaugt“, sagt Wehrleiter Stefan Wöll. Komme noch mehr Regen, könne das Wasser stellenweise auf Straßen oder in Keller laufen.

Aktuelle Infos: