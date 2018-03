Gut gefüllter Investitionsplan: Was Nastättens VG-Werke planen

Schon ein erster Blick auf die Investitionspläne genügt, um zu wissen: Die Verbandsgemeindewerke haben für 2018 zahlreiche Baustellen geplant. Tabellarisch geordnet erstrecken sich die Projekte im Haushaltsbuch der VG sowohl bei der Wasserversorgung als auch im Abwasserbereich über drei Seiten. „Wenn man sich das Volumen des Wirtschaftsplans vor Augen hält, geben wir um die 3 Millionen Euro im Bereich Wasser aus und circa 4 Millionen beim Abwasser“, erläutert der Technische Werkleiter Ralf Solinski.

In der Gronauer Straße in Nastätten lassen die VG-Werke derzeit die Wasser- und Abwasserleitungen erneuern. Etwa 3 Millionen Euro wollen die Werke 2018 im Bereich Wasser investieren, circa 4 Millionen beim Abwasser. Unter anderem stehen auch neue Leitungen für Straßen in Bogel, Holzhausen und Himmighofen im Investitionsplan.

Foto: Sailer

Das größte Vorhaben in Sachen Trinkwasserversorgung wird der Bau einer Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern Diethardt und Lautert sein. Damit soll Diethardt ein zweites Standbein für seine Wasserversorgung bekommen. Denn momentan bezieht die Ortsgemeinde ihr Wasser nur aus einer Quelle. Diese ist zudem recht oberflächennah. Und so bestehe bei heftigen Regenfällen die Gefahr, „dass das Grundwasser beeinträchtig wird“, erklärt Solinski.

Daher soll die Versorgung nun durch eine knapp zwei Kilometer lange Verbindungsleitung zum Hochbehälter der Nachbargemeinde sichergestellt werden. 400.000 Euro sind dafür im Haushalt veranschlagt. Etwas mehr als die Hälfte wird vom Land gefördert: mit 138.650 Euro zinslosem Darlehen sowie einem Zuschuss von 75.630 Euro. „Im April soll der Auftrag vergeben werden“, so Solinski. Ob die Verbindungsleitung in diesem Jahr fertiggestellt wird, hänge auch von der ausführenden Baufirma ab. Denn die Auftragsbücher der Unternehmen seien gut gefüllt.

„2018 ist außerdem das Jahr der Neubaugebiete“, sagt Ralf Solinski. Gleich in fünf Baugebieten erschließen die Verbandsgemeindewerke voraussichtlich die Leitungs- und Kanalinfrastruktur: in Berg, Hainau, Niederwallmenach, Oelsberg und Miehlen. Acht neue Bauplätze sind im Gebiet Kappesgarten in Berg geplant; zudem der Endausbau der ersten Baugebietsteile. Für die Wasser- und Abwasserleitungen sind 95.000 Euro veranschlagt. Im Erlengraben in Hainau sollen zehn Bauplätze entstehen (Ansatz 225.000 Euro für Wasser und Abwasser). Niederwallmenach erweitert sein Baugebiet „Vor der Bain“ um elf Plätze (Ansatz für Wasser und Abwasser 200.000 Euro).

In Oelsberg sollen durch die Erweiterung des Baugebiets Schleidt 22 Bauplätze geschaffen werden. Die kalkulierten Kosten für Kanal und Wasserleitungen liegen hier bei 240.000 Euro. Die meisten neuen Grundstücke sollen in Miehlen erschlossen werden: 51 Stück. „Wenn der Bebauungsplan rechtsgültig wird, kann in der zweiten Jahreshälfte mit der Bautätigkeit begonnen werden“, erklärt Solinski. Die Kosten für Kanal und Wasserleitungen sind hier mit 455.000 Euro über die beiden Jahre 2018 und 2019 veranschlagt.

In Holzhausen wird kein Baugebiet, aber dafür das Gewerbegebiet Reutig erweitert. Auf circa 150 Metern Länge werden hier Leitungen für Wasser- und Abwasser verlegt. „Der Auftrag ist vergeben“, sagt Solinski. 85.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Neben den Bauarbeiten in Gewerbe- und Neubaugebieten stehen auch zahlreiche Erneuerungen bestehender Wasserleitungen und Kanäle an. Über regelmäßige Kamerafahrten in den Kanalrohren wird deren Zustand bewertet. „Aus den Befahrungen gibt es ein Sanierungskonzept für die ganze Verbandsgemeinde“, erklärt Solinski.

Gerade zugange sind die Werke in der Gronauer Straße in Nastätten. „Da ist jetzt mit dem Kanal angefangen worden“, erläutert Solinski. Davor musste schon eine Notwasserleitung verlegt werden. Denn die eigentliche Wasserleitung stand den Kanalbauarbeiten im Weg. Sind diese abgeschlossen, wird auch eine neue Wasserleitung verlegt. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 600.000 Euro.

Auch im Nastätter Gartenfeld „sind wir schon an einer Straße dran“, sagt Solinski. Hier hatte es in der Vergangenheit Probleme mit Eintrübungen des Trinkwassers gegeben, woraufhin die VG-Werke eine Dauerspülung der Leitungen eingerichtet hatten. Die Ursache für das getrübte Wasser liegt in den alten Gusseisenleitungen aus den 60er-Jahren. In den relativ dicken Rohren von zehn Zentimetern Durchmesser bleibt einiges an Wasser stehen. „Und das sollte mindestens einmal am Tag komplett getauscht werden“, erklärte Solinski bereits damals unserer Zeitung.

Denn der Wasserverbrauch ist über die Jahrzehnte zurückgegangen – Spül- und Waschmaschine benötigen weniger Wasser, und auch die Menschen gehen sparsamer mit der Ressource um, erläutert Solinski. Die Folge: Das Wasser in den Leitungen ist wenig in Bewegung, Eisenablagerungen lösen sich aus den Rohren und trüben das Trinkwasser. Neue Rohre mit geringerem Durchmesser sollen Abhilfe schaffen. Zudem wird auch der Kanal in allen vier Straßen des Wohngebiets erneuert. Kostenpunkt: 550.000 Euro.

Bereits in Auftrag gegeben sind mehrere Hundert Meter neue Wasser- und Abwasserleitungen für die Rhein-, Schul- und Mittelstraße in Holzhausen. Die Gesamtkosten betragen hier auch rund 550.000 Euro, so Solinski. Ebenfalls auf der Agenda stehen Kanal und Wasserleitungen für die Römer- und Oberstraße sowie Im Eck in Himmighofen. „Die Ausschreibung ist schon erfolgt“, erklärt Solinski. Nun müsse der Werksausschuss die Arbeiten noch vergeben. Die Baukosten werden wohl bei etwa 400.000 Euro liegen. Ebenfalls ausgeschrieben ist die Erneuerung des Kanals sowie der Wasserleitungen im Baugebiet Trift in Bogel. Veranschlagt sind hier im Investitionsplan 150.000 Euro.

Vor der Tür steht die Ausschreibung für die Krämergasse sowie die Bettendorfer Straße in Miehlen. Auch dort werden neue Leitungen für Wasser und Schmutzwasser verlegt. Der Haushaltsansatz dafür beträgt 360.000 Euro. Nach den Leitungsarbeiten möchte die Ortsgemeinde selbst tätig werden und die obere Krämergasse instand setzen.

Weiter beschäftigen werden die Verbandsgemeinde auch die Planungen für die beiden Hochbehälter Horstberg und Dachskopf, die in interkommunaler Zusammenarbeit entstehen sollen. Für den Horstberg-Behälter laufe aktuell eine Vorplanung für Trassen und mögliche Standorte auf der Gemarkung Lierschied, so Solinski. Beteiligt an dem Vorhaben sind neben der VG Nastätten auch die Verbandsgemeinde Loreley sowie der Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser. Der Hochbehälter mit einem geplanten Fassungsvermögen von 1200 Kubikmetern könnte die Versorgungssicherheit in der Verbandsgemeinde erhöhen. Denn: „Im Endeffekt haben wir in Bogel zur Zeit ein Provisorium“, erklärt Ralf Solinski. Die Speicherkapazität des dortigen Hochbehälters von 400 Kubikmetern ist eigentlich zu gering. Über die beiden Kammern des Behälters werden zwei verschiedene Bereiche der VG Nastätten versorgt: Der eine dient der Trinkwasserversorgung der Gemeinden Bogel, Ruppertshofen und Endlichhofen, aus dem anderen fließt Wasser nach Nastätten, Holzhausen, Ober- und Niederwallmenach sowie Obertiefenbach.

An heißen Tagen würden allerdings 700 Kubikmeter Wasser allein durch eine der beiden Hochbehälterkammern geschleust, erläutert Solinski. „Man sollte aber mindestens ein Tagesvolumen als Vorrat vorhalten“, sagt der Werkleiter. Das könnte über den Hochbehälter Horstberg geleistet werden, der mittels einer Verbindungsleitung an den Bogeler Wasserspeicher angeschlossen werden könnte.

Da man sich gerade in der Planung befinde, könne noch keine Aussage über die genauen Kosten getroffen werden, so Solinski. Bei einer gemeinsamen Werksausschusssitzung mit der VG Loreley im Oktober rechnete das beauftragte Ingenieurbüro mit einer Summe zwischen 1,3 und 1,8 Millionen. Bauherr des Horstberg-Projekts soll der Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser sein, die beiden Verbandsgemeinden würden sich über Investitionszuschüsse beteiligen. „Entsprechende Finanzierungsanträge sind schon beim Land gestellt“, erklärt Solinski.

Parallel laufen zudem Abstimmungen mit den Verbandsgemeinden Nassau, Bad Ems und Loreley für einen gemeinsamen Hochbehälter auf dem Dachskopf bei Dachsenhausen. „Das wird zur Sicherstellung der Römerquelle gemacht“, erläutert Solinski, „das ist unsere Achillesferse.“ Denn mit 100.000 Kubikmetern Wasser im Jahr werden 20 Prozent der Eigenwasserversorgung der VG über die Römerquelle gedeckt so Solinski. Für den Fall, dass die Quelle ausfiele, könnte vom Dachskopf Wasser zum Hochbehälter Gemmerich geleitet und von dort weiterverteilt werden, so der VG-Werke-Leiter. Grundlage für die Planung der beiden Hochbehälter Dachskopf und Horstberg „ist ein Wasserversorgungskonzept, was auch mit den zuständigen Landesbehörden abgestimmt ist“, erläutert Solinski.

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer