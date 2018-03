Es ist die Zeit des Baus der Berliner Mauer, des Vietnamkriegs und der Studentenbewegung. John F. Kennedy sagte: „Ich bin ein Berliner“, das Farbfernsehen ging erstmals an den Start: Es waren die 1960er-Jahre. In dieses, das Jahrzehnt ihrer Kindheit und Jugend, luden Ulrike Neradt, Klaus Brantzen und Jürgen Streck mit „Wir sind so frei“ ins Limeskastell in Pohl ein. Ein musikalisch-literarischer Rückblick mit ironischen Texten, frechen Chansons und den Geschichten einer besonderen Zeit.

„Bereits zum vierten Mal steht Ulrike Neradt auf unserer Bühne, heute hat sie ihr Lieblingsprogramm mitgebracht“, kündigte Ortsbürgermeister Thomas Steffen dem beinahe ausverkauften Saal die Künstlerin samt Begleitung an. Die ...

Lesezeit für diesen Artikel (441 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.