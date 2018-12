In diesem Jahr war die Ruhephase der Kurwaldbahn in Bad Ems länger als in den Vorjahren, denn in diesem Jahr mussten die Fahrgestelle genau unter die Lupe genommen werden. Dazu mussten die beiden Fahrkabinen abgehoben werden, um die Fahrgestelle zur Fachfirma in die Schweiz zu bringen. Jetzt sind die Kabinen wieder auf den überprüften Fahrgestellen montiert, die Bahn kann ihren Betrieb wieder aufnehmen und die Fahrgäste ohne Verkehrsstau und abgasfrei auf die Bismarckhöhe befördern.

Trotz der kostenintensiven Wartungsarbeiten für die Sicherheit der Fahrgäste bleiben die Fahrpreise im kommenden Jahr unverändert. Die Einzelfahrkarte kostet weiterhin 2,50 Euro, das Kombiticket (Berg- und Talfahrt) ist für 3,50 ...

