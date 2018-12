Wie ein altbekannter Stoff zeitgemäß bearbeitet werden kann, ohne dass er seinen Charme verliert, das ist zurzeit in der Lahnsteiner Stadthalle zu bewundern. Denn Friedhelm Hahn hat es in seiner Inszenierung der „Feuerzangenbowle“ geschafft, dem Stück mit einigen geschickten Veränderungen seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Dabei bleibt der Kern des Klassikers jedoch jederzeit erkennbar. Dass dies ohne Abstriche gelingt, liegt natürlich auch am spielfreudigen, mitreißenden Ensemble. Mit frischem Wind pusten die jungen Schauspieler und alten Hasen jedes Staubkorn aus der „höheren Lehranstalt“.

Um dies zu erreichen, wendet Hahn mehrere Kunstgriffe an. So peppt er viele Sequenzen auf, verleiht ihnen Showcharakter. Gleich die Eingangsszene spielt nicht von ungefähr in einer Bar mit Tanzeinlagen ...

Lesezeit für diesen Artikel (594 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.