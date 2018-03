Zweimal jährlich, im Herbst und Frühjahr, veranstaltet Roswitha á Brassard im noblen Marmorsaal des Bad Emser Kurhauses einen großen Antik- und Sammlermarkt. Jetzt war es wieder so weit. Zu diesem Frühjahrsmarkt präsentierten 17 Händler im Foyer und Marmorsaal ihre „Schätze“. Hier fanden Interessenten so ziemlich alles, was das Sammlerherz höher schlagen lässt. Vom antiken Schmuck und längst vergessener Technik bis hin zu Kleinmöbeln war für fast jeden etwas dabei.

Antik und Sammlermärkte sind ein schwieriges Feld, das zeigt ein Rundgang durch den zur Markthalle umfunktionierten Marmorsaal. Allzu leicht geraten derartige Märkte in den Dunstkreis von Trödel- oder Flohmärkten. Das ...

Lesezeit für diesen Artikel (270 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.