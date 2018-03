Wochenkolumne von Elmar Hering: Im Karneval blühen die kreativen Ideen – solche und solche

Als Heimatzeitung steht es für uns außer Frage, auch das vielschichtige Karnevalstreiben möglichst bunt abzubilden. Überall gehen die Narren mit großer Kreativität ans Werk.

Fremde Federn: Jaja, der Karneval macht’s möglich! Bei einer Sitzung in Brachbach muss es so lustig zugegangen sein, dass unsere Mitarbeiterin neu-lich völlig vergessen hatte, dass der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen gar nicht mehr Jens Stötzel heißt, sondern Maik Köhler.

In unserem Bericht über die Bräääschbicher Narren stand Stötzel tatsächlich noch mit seiner alten Berufsbezeichnung, obwohl er am 24. September mit einer krachenden Niederlage abgewählt wurde. Kein Wunder, dass da einige Leute aus dem Rathaus – und das waren weder Maik Köhler noch Rainer Kipping – eifrig bei der RZ in Betzdorf anriefen und ihrer, nicht nur karnevalistischen Belustigung über unsere Zeitungsente Ausdruck verliehen.

Was übrigens machte Ex-VG-Chef Stötzel eigentlich in einem närrischen RZ-Artikel? Na, is doch klar: Stötzel hat sich den Spaß trotz Wahlniederlage nicht nehmen lassen und ist in Brachbach in die Bütt gestiegen, um wenigstens im Karneval mal ein paar Lacher auf seiner Seite zu haben. Die Büttenrede, so hört man, soll zwar auch nicht der Kracher gewesen sein, doch immer noch witziger als alles, was der Mudersbacher in den vergangenen Jahren in der Politik abgeliefert hat. Denn da zeigt er sich nun auch noch als schlechter Verlierer, indem er als Altbürgermeister und „Bürger Jens Stötzel“ Briefe an den Rat und die Verwaltung schickt, in denen er aufzeigt, wie man’s seiner Meinung nach besser machen könnte. Übrigens hätte unsere Mitarbeiterin auch auf Stötzels privater Internetseite nicht erfahren können, dass der launige Büttenredner mittlerweile nicht mehr VG-Chef in Kirchen ist: Denn dort stand zu diesem Zeitpunkt noch genau das drin. Ob er das mittlerweile geändert hat?

Kreativ setzen sich die Wissener Narren für den Frieden ein.

Fremder Titel: An die Hippies der späten 60er erinnerte der Altweiberdonnerstag der Wissener Rathausfrauen. Das mag lange her sein, doch der damalige Slogan „Make love, not war“ ist bis heute geläufig. Anders in Wissen: Ein Plakat der närrischen Rathausfrauen gibt dem Frieden den Vorzug vor der Aufforderung zum Sex.