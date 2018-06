Da kicken Jogis Jungs alsbald im gar nicht allzu fernen Russland um die erfolgreiche Verteidigung der weltmeisterlichen Krone, da bleiben die Türen zum Burgwächter-Matchpoint auf der Altenkirchener Glockenspitze dicht. SRS, die christliche Non-Profit-Sportorganisation, weicht von einer lieb gewonnenen Tradition ab. Public Viewing wird es zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli nicht geben. „Wir haben in diesem Jahr nicht die Kapazitäten, solche Veranstaltungen auszurichten“, begründet SRS-Gesamtleiter Hans-Günter Schmidts auf Nachfrage unserer Zeitung. Seiner Aussage nach seien aktuell der Aufwand für Auf- und Abbau und der für die Durchführung einfach nicht händelbar. Dazu komme, dass die Resonanz auf das Fußball gucken im Rudel schon bei der EM 2016 rückläufig gewesen sei. „Zudem besitzen viele Interessierte inzwischen große TV-Geräte und können zu Hause auch schöne Partys feiern“, ergänzt Schmidts. Die Abkehr gelte momentan nur für das Turnier in Putins Reich. Eine Wiederaufnahme zum Beispiel im Jahr 2020 zur EM schloss Schmidts nicht gänzlich aus. Einen „kleinen“ Ersatz bietet das direkt an die Tennishalle angrenzende Restaurant „Maracana“. Unter der Überschrift „Mit Freunden Fußball schauen“ werden alle deutschen Partien (hoffentlich bis zur Siegerehrung nach dem Finale) auf zwei Großbildleinwänden und mit Ton über ein 7.1.-Soundsystem live gezeigt. „Wir haben Platz für 100 Fans und können, wenn alle ein bisschen zusammenrücken, noch ein paar mehr unterbringen“, sagt Josua Asbach, dem als Direktor des Sport- und Seminarhotels auch diese Lokalität untersteht. Parallel werden Kleinigkeiten für den Hunger zwischendurch angeboten.

Mit dem vorläufigen Aus enden zunächst einmal zwölf Jahre, in denen SRS das Public Viewing in und über Altenkirchen hinaus hoffähig gemacht hat. Die Premiere feierte das Durchleben von Gefühlen ...

