Hans und Liesel, festlich als Nikolaus und Christkind geschmückt, grüßen dieser Tage als vorweihnachtliche Boten am Daadener Kreisel. Sie werben für den traditionellen Martinsmarkt am kommenden Wochenende, der am Samstag 10. November, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 11. November, von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln und Flanieren einlädt. Der Vorweihnachtsmarkt, wie ihn der Aktionskreis Daaden nennt, bietet wieder allerlei Ideen für das kommende Fest und wartet mit einem ansprechenden Rahmenprogramm auf.

So steht am Samstagabend beispielsweise Livemusik mit Kevin Henderson (Oldies, Rock'n'Roll, Soul, Country und mehr) auf dem Programm, und am Sonntag werden im Bürgerhaus fleißig Plätzchen gebacken. Der Aktionskreis veranstaltet ...

