Teil 4 unseres großen Jahresrückblicks: Juli und August

Lange streiten sich Bürger, Politik und Unternehmen um den Lkw-Verkehr am Brucher Logistiklager des Automobilzulieferers Montaplast aus Morsbach. Besonders der nächtliche Verkehrslärm nervt die Anwohner, die darum nicht mehr schlafen können. Seit dem 1. August hat sich die Situation für die Bürger durch das Nachtfahrverbot schon deutlich verbessert. Doch auch die weiterhin bestehenden Probleme – hohes Verkehrsaufkommen, Abgasbelastung und fehlende rechtliche Grundlagen – sollen nach dem Willen des Unternehmens und der lokalen Verwaltung bald ein Ende nehmen.

Der Hauptsitz des Unternehmens Montaplast liegt in Morsbach. Doch auch am Brucher Standort soll künftig produziert werden.

Foto: Peter Lindlein

Im Juli präsentiert Montaplast neue Pläne für den Standort Bruche und seinen Willen zur Veränderung der Situation: Statt eines Lagers soll dort zukünftig produziert werden. Das Unternehmen will 400 neue Arbeitsplätze schaffen, dadurch würden sich auch die kommunalen Steuereinnahmen erhöhen sowie der Lkw-Verkehr auf der Industriestraße verringert.

Mitte Dezember gibt der Betzdorfer Stadtrat grünes Licht für die Produktion von Montaplast in den ehemaligen Hallen von Wolf-Garten. Für die vom Stadtrat im Sommer beschlossene Veränderungssperre wird in der Sitzung am 14. Dezember eine Ausnahmeregelung getroffen. Das Logistiklager in Bruche war ohne entsprechende behördliche Genehmigung betrieben worden. Um Rechtskraft zu schaffen, verabschiedet der Betzdorfer Stadtrat im Oktober einen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Bruche.

Somit ist der Weg frei und Montaplast kann vom Hauptstandort in Morsbach Maschinen nach Betzdorf verlagern und erste Schritte zum Aufbau einer Kleinserienproduktion machen. Um den Standort für die Produktion fit zu machen, hat die Firma einen hohen sechsstelligen Eurobetrag in Heizungs-, Sanitär- und Elektroeinrichtungen sowie neue Büroräume investiert. Um die Lärmbelästigung durch Lkw für die Bürger künftig zu verringern, will das Unternehmen auch eine Lärmschutzwand errichten lassen.

Jonas Köhler braust auf Skiern über WiesenDer 20-jährige Jonas Köhler aus Derschen hat ein ungewöhnliches Hobby: Er ist Grasskifahrer. Zwar hat er als Kind auf normalen Skiern angefangen, doch weil die Wäller Winter längst nicht mehr schneesicher sind, wechselt er auf Ketten. Bei Weltmeisterschaften startet er für den Deutschen Skiverband.

Letze Ruhe: In der Bestattungskultur und -tradition hat es in den vergangenen Jahren viele Veränderungen gegeben, die sich auch in der Region nach und nach durchsetzen. So legt die katholische Pfarrgemeinde Wissen auf dem Friedhof ein Urnengräberfeld unter Bäumen an. Um die Stämme der Bäume sind im Boden Metallröhren eingelassen, in denen die Urnen bestattet werden.

Orgel-Jubiläum: 50 Jahre alt ist die Hardt-Orgel in der Kirche in Almersbach. Begangen wird das Orgel-Jubiläum mit einem Konzert, bei dem Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal den Bogen über 700 Jahre Musikgeschichte schlägt. Die einmanualige Schleifenorgel kann so zu ihrem Geburtstag all ihre klanglichen Möglichkeiten zeigen.

Sperrung: Für die kommenden elf Monate wird Mitte Juli die Landesstraße 284 zwischen Alsdorf und Grünebach voll gesperrt. Grund ist die Sanierung der dortigen Hellerbrücke. Insbesondere für viele Grünebacher Bürger bedeutet die Baustelle mit Vollsperrung einen großen Umweg. Um nach Betzdorf zu gelangen, müssen sie jetzt eine 17 Kilometer längere Wegstrecke über Herdorf und Daaden in Kauf nehmen. Es wird angeregt, die Anliegerstraße Friedhofstraße für die Bauphase freizugeben, was die Verwaltung ablehnt.

Dorfwettbewerb: Sehr erfolgreich präsentiert sich die Ortsgemeinde Obererbach im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Im Sommer erfahren die Bürger des rührigen Ortes, dass sie es in den Landesentscheid geschafft haben. Dort wird Obererbach in der Sonderklasse schließlich mit „Silber“ ausgezeichnet. Den Schlüssel zum Erfolg sehen die Bürger in der in Eigenregie durchgeführten Dorfmoderation.

Handwerkstradition: In Helmeroth lebt das alte Handwerk der Köhlerei wieder auf. Unter fachlicher Anleitung errichten Ortsgemeinde und Heimatverein den Meiler mit 15 Raummetern Holz. Nach dem Entzünden brennt er circa drei Wochen und wird danach abkühlen lassen. Anfang Juli werden aus dem Meiler 1500 Kilogramm Holzkohle gewonnen.

Flammersfelder Wehr mit neuer Führung: Die Freiwillige Feuerwehr Flammersfeld hat eine neue Führungsspitze. Oberbrandmeister Alexander Oberst ist jetzt Wehrführer, Brandmeister Dominik Jäckle ist sein Stellvertreter. Die Neubesetzung war nötig geworden, nachdem der bisherige Wehrführer Stefan Krämer neuer VG-Wehrleiter wurde.

Foto: Heinz-Günter Augst

Grenzsache: Zwischen Schutzbach und Alsdorf wird eine Grenzbereinigung durchgeführt. 2181 Quadratmeter gehören von nun an nicht mehr zu Alsdorf sondern zu Schutzbach. Auch am Strothbach wird die Grenze verschoben, so dass er nun gänzlich auf Schutzbacher Gebiet liegt. Grund für die Änderungen: Mehr Gerechtigkeit bei den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen und eine bessere Gewässerunterhaltung.

Polizei: Die Bürger der Verbandsgemeinde Hamm haben einen neuen Ansprechpartner für polizeiliche Angelegenheiten. Polizeihauptkommissar Volker Rötzel ist seit August der neue Bezirksbeamte für die VG Hamm.

Natur: Immensen Schaden richtet eine Rotte Wildschweine auf dem Herdorfer Sportplatz an. Mehrere großflächige Bereiche des Naturrasenspielfeldes sind umgepflügt und wochenlang nicht bespielbar. Auf das Gelände gelangen die Schwarzröcke offenbar durch einen schadhaften Zaun. Zwar halten Jugendliche Nachtwache, um den Platz zu beschützen, ist jedoch kein Aufpasser da, kommen die Wildschweine sofort wieder.

Tierisch: Nicht schlecht staunen die Verantwortlichen des Tierparks Niederfischbach, als sich Falkner Bernd Bongartz über Nacht mit seinem fast einem Dutzend Raubvögeln aus dem Staub macht. Grund sei das Wohl seiner Tiere, da vom Kreisveterinäramt angemahnte Mängel nach einem Jahr noch immer nicht beseitigt seien. Das Kreisveterinäramt selbst schaltet sich in die anschließende Diskussion ein, veröffentlich die im Park notierten Beanstandungen und teilt mit, dass vieles schon behoben sei oder bald werde und Nachkontrollen den Fortschritt überprüfen. Eine neue Falknerin fängt im Frühjahr an.

Brauchtum: Die Museumsscheune in Helmenzen beherbergt seit 25 Jahren historische Arbeits- und Alltagsgegenstände aus der Region. Die Mitglieder des Arbeitskreises für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege haben dort einen beachtlichen Fundus an Ausstellungsstücken zusammengetragen. Ein Flyer informiert über die Museumsscheune, die im Sommerhalbjahr regelmäßig geöffnet ist.

Gartenbau: Das Experiment ist geglückt: Erstmals werden im Westerwald Melonen gezüchtet und geerntet. Über 400 kugelrunde circa ein Kilogramm schwere Früchte kann sich der Bio-Gemüsehof in Dickendorf freuen. Und 2018 soll es noch mehr Melonen und weitere Sorten geben.

ÖPNV: Für die kommenden zehn Jahre übernimmt die Martin Becker GmbH & Co. KG aus Altenkirchen die Beförderung für elf Buslinien. Das Unternehmen hat bei der Ausschreibung des Linienbündels Altenkirchen das attraktivste Angebot eingereicht.

Jubiläum: Der Fürthener Ortsteil Opsen feiert seine urkundliche Ersterwähnung vor 600 Jahren. Ein Artikel im Heimatjahrbuch 2017 hat das Jubiläum zufällig zu Tage befördert.