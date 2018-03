Stadthalle Betzdorf: Thriller zieht Publikum in seinen Bann

Die Kulisse beschränkt sich auf das Wesentliche: Zwei Stühle, ein Tisch und eine Kanne Tee. Daneben eine Vitrine und ein Laptop. Per Internettelefon hält Thomas Gumpert als Psychiater Dr. Viktor Larenz Kontakt zur Außenwelt. Auf dem Stuhl sitzt seine vermeintlich neue Patientin: Esther Esche als Anna Spiegel, eine Kinderbuchautorin, die unter Wahnvorstellungen leidet. Ihre Figuren werden real und verfolgen sie.

Diese Therapiesitzung hat so gar nicht stattgefunden. Sie existierte eigentlich nur im Kopf von Thomas Gumpert als Therapeut. Er hat den Verstand verloren, weil seine Tochter verschwunden ist. Esther Esche als Patientin ist Teil der Lösung.

Foto: Claudia Geimer

So beginnt das Theaterstück „Die Therapie“ nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Sebastian Fitzek. Das Berliner Kriminaltheater brachte es am Dienstagabend auf die Bühne der Stadthalle in Betzdorf. Der Autor, Sebastian Fitzek, wird im Programmheft als der deutsche Star des Psychothrillers bezeichnet. Die Lobeshymne weckt Erwartungen, und das Publikum wird nicht enttäuscht. Mit jeder Minute zieht das Stück den Zuschauer mehr in seinen Bann.

Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Was ist Realität, was Fiktion? Das Stück nimmt im Verlauf der Handlung viele Wendungen. Ist es nicht seltsam, dass der Therapeut trotz unzähliger Versuche seine Frau Isabell nicht erreichen kann? Und wer ist diese Anna Spiegel wirklich? Das Umfeld trägt auch dazu bei, die Spannung hoch zu halten: Eine einsame Insel, ein Sturm zieht auf. Die Patientin erzählt eine gruselige Geschichte: Blut im Badezimmer, ein endloser Flur, eine Zimmertür, hinter der das Böse lauert.

Doch wer oder was ist das Böse? Warum verschwand die Tochter des Therapeuten? Hat die Patientin mit dem Verschwinden zu tun? Die Zuschauer fiebern bei der Suche nach der Lösung des Falls mit. Es gibt viele Fragen, aber noch keine schlüssige Antwort. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat, tappt bis zum Ende im Dunkeln. Die letzte Szene führt auf die Lösung zu. Der Therapeut ist plötzlich selber Patient in einer Klinik. Es stellt sich heraus: Der Aufenthalt auf der Insel, der Besuch der mysteriösen Frau – all das existierte nur in den Wahnvorstellungen des Dr. Larenz. Es kommt noch besser: Die Ehefrau Isabell hat ihren Ehemann einweisen lassen, weil er im Wahn seine Tochter Josy umgebracht haben soll. Ist der Therapeut tatsächlich der Täter?

Nein: Es ist die Ehefrau, die in dem Stück überhaupt nicht körperlich auf der Bühne präsent ist. Sie hat ihre Tochter entführt. Dr. Larenz ist unschuldig, und er hat sich selbst, im Gespräch mit der fiktiven Anna Spiegel, therapiert. Claudia Geimer