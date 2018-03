Spaß bei der kfd: Herdorfer Hausfrau im Himmel

Frohlocken und Hosianna singen ist so gar nicht nach dem Geschmack einer Herdorfer Hausfrau. Sie hat beim Putzen der Schlag getroffen, nun ist sie im Himmel, und Petrus verkündet ihr die strenge Hausordnung. Eher mürrisch, zupft die Herdorferin die Harfe. Als auch noch ein Hahnengel auftaucht – „du bist doch der dicke Strunk?“ – platzt ihr der Kragen. „Das ist ein katholischer Himmel“, schmeißt sie Daadens Stadtbürgermeister kurzerhand raus.

Der liebe Gott schickt die resolute Herdorfer Hausfrau aus dem Himmel zurück auf die Erde. Sie hat eine Botschaft für den Stadtrat. Doch Berta bleibt in der Bahnhofskneipe hängen, und so wartet Stadtbürgermeister Uwe Erner immer noch auf göttliche Eingebung.

Foto: Claudia Geimer

Mit diesem köstlichen Sketch legt die katholische Frauengemeinschaft Herdorf (kfd) gleich gut los. Beim Einzug verkünden die Frauen mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Christine (Schlosser) das Motto des närrischen Treibens: Der Knappensaal verwandelte sich bei den Sitzungen am Donnerstag und Freitag in den Zirkus „Halli Galli“ – Prinzessin, Elferrat und Gefolge kommen als Clowns, Akrobaten, Dompteure und Zebras verkleidet auf die Bühne, begleitet von den Bollnbacher Musikern. Manege frei für ein tolles Programm, durch das Verena Scheele und Jana Schlosser führen.

Ein schöner Hut, ein schöner Tag: Agnes Rink und Monika Schmidt gehen seit mehr als 40 Jahren in die Bütt. „Sie sind unsere großen Vorbilder“, lobt Verena Scheel, die Tochter von Agnes Rink. Die bekennt später in einem Solauftritt, dass sie ein glühender Fan von André Rieu ist und dass ihr Ehemann an der „Krankheit“ Phlegma leide. Die jungen Gardetänzerinnen „Strolche“ vom Knappenverein Herdorf präsentieren sich mit Lutscher, Bobbycar und Kinderreimen als „Candy Girls“. Nicht nur Jana Schlosser findet sie „zuckersüß“.

Zu Sambaklängen unter dem Zuckerhut in Brasilien zeigt das Herdorfer Vorzeigetanzpaar „Leon und Lena“ sein Können. Eine musikalische Weltreise unternimmt die Tanzgruppe „Remix“ der DJK Herdorf. Als Stewardessen verkleidet, sorgen sie für nettes Unterhaltungsprogramm an Bord des voll besetzten Knappensaals. Reiseziele sind in einer ansprechenden Choreografie: New York, Rio, Tokio sowie „One Night in Bangkok“, Moskau, „Down Under“ (Australien), Afrika und Amerika.

Mitleid mit den Royals hat Ursula Trapp. „Der arme Charles steckt in der Prinzenrolle fest“, beklagt sie in ihrer heiteren Büttenrede. „69 Jahre alt und immer noch in der Ausbildung.“ Mit der Technik hadert Susanne Düber. Auf dem Weg zum Mütterkaffee will sie noch schnell den Anrufbeantworter besprechen und „suttert“ das Band voll. Auch die Ehrengäste haben ihren Spaß: Gemeindereferentin Martina Hütter, Dekanatskantor Torsten Stendenbach und DJK-Karnevalsprinz Michael „Lufti“ Grünebach werden mit Clownsmütze, Frack und Hawaiihemd in der Sitzung neu eingekleidet.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer