Der allseits beliebte und seit Jahren alljährlich am Kirchener Heimatmuseum stattfindende Heimattag fällt in diesem Jahr aus. Grund sind die immensen Schäden, die der Sturzregen vor einigen Wochen im und um das Heimatmuseum angerichtet hat, teilt der Vorsitzende des Heimatverein Kirchen, Hubertus Hensel, jetzt mit. Zudem ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. „Wie sich bei den Aufräumarbeiten im Heimatmuseum inzwischen herausgestellt hat, sind die Schäden, die der Starkregen am 31. Mai angerichtet hat, erheblicher als zunächst zu übersehen war.“

Aufgrund der Überflutungen im Bereich der oberen Klotzbach hatte sich das Wasser einen Weg in die Senke des Kellereingangs des Museums gebahnt und den unteren Bereich des Gebäudes einen Meter ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.