Prozess: Kinder deckten prügelnde Pflegemutter

Vordergründig ging es in dem Prozess vor dem Altenkirchener Amtsgericht um uneidliche Falschaussage. Angeklagt waren drei junge Frauen, die mutmaßlich in einem Prozess im Januar 2009 für ihre Mutter, beziehungsweise Pflegemutter gelogen haben sollen. Die Frau war trotz der schützenden Aussagen verurteilt worden, weil sie erwiesenermaßen die Kinder geschlagen hat.

Auch die drei Angeklagten leben zum Teil noch bei der Familie oder stehen in sehr engem Kontakt zu der Mutter. Die drei jungen Frauen – eine leibliche Tochter und zwei Pflegetöchter – beharrten aber bislang darauf, weder etwas von den Schlägen gewusst zu haben, noch selbst je Opfer gewesen zu sein. Diese Angaben galt es nun zu untermauern oder zu widerlegen. Doch hintergründig drehte es sich um viel mehr: Da ging es um den Grad der Misshandlungen, um Abhängigkeiten, um verworrene Familienstrukturen.

Bei dem Verfahren 2009 war eine Pflegetochter als Nebenklägerin aufgetreten, die auch heute wieder aussagte. Acht Pflegekinder lebten zeitweise mit den drei eigenen des Paares in dem Haus in der VG Flammersfeld. Nach den Schilderungen der ältesten Pflegetochter müssen diese Kinder durch die Hölle gegangen sein. Da ist die Rede davon, dass ein Mädchen gezwungen wurde, ihr Erbrochenes zu essen. Da gibt es Schilderungen von massiven Schlägen mit Kleiderbügeln, mit Kochlöffeln und anderen Gegenständen, davon, dass Kinder bei schlechten Noten in dunkle Keller gesperrt oder eiskalt geduscht wurden. Das eine oder andere erschrockene Luft holen ist aus den Rängen der Zuschauer bei den Schilderungen zu vernehmen.

Zeugen, darunter auch eine Mitarbeiterin des Altenkirchener Jugendamts, untermauern, dass zumindest geschlagen wurde in dem Haushalt, was sich wiederum damit deckt, dass die Frau zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden war – die aber auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. „Es war allen bekannt, wir haben es alle erlebt, außer vielleicht die leibliche Tochter, die wurde nicht geschlagen“, gab die Pflegetochter bei ihrer Zeugenaussage an.

Auch der Onkel, der als Zeuge aussagte, wusste von Schlägen und Misshandlungen. Über die Frage, ob man die Schwägerin anzeigen soll, sei sogar seine Ehe zerbrochen. „Ich hab damals mit meinem Schwager gesprochen und er meinte nur, dass Prügel noch keinem geschadet hätten und bei so vielen Kindern Zucht zu herrschen hätte“, erinnert sich der Onkel.

Im ganzen sechs Zeugen, unter anderem auch der beim damaligen Verfahren vorsitzende Amtsrichter sowie der Staatsanwalt, machten die Aussagen der drei jungen Frauen mehr und mehr unglaubwürdig. „Wir haben ihnen viele Brücken gebaut, aber sie wollen nicht darüber gehen“, monierte Staatsanwältin Stefanie Moll nach stundenlangen Zeugenvernehmungen. „Eine Verurteilung ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlicher als eine Nichtverurteilung“, mahnte auch Richter Johannes Kempf in Richtung Anklagetisch. Zudem appellierte er an die jüngste, leibliche Tochter: „Sie haben gesagt, sie wollen Jura studieren, bei einer Verurteilung haben sie fünf Jahre einen Eintrag im Bundeszentralregister.“ Diese Anmerkung brachte dann endlich Bewegung in das bis dahin festgefahrene Verfahren.

Die angesprochene Angeklagte brach in Tränen aus, Verteidiger Hermann Wasmuth bat um Unterbrechung. Nach der Pause waren die drei Frauen zu Einlassungen bereit. „Ja, wir haben uns das schön geredet, es hat öfters Ohrfeigen gegeben oder was auf den Hintern“, ließ sich die eine Pflegetochter ein. „Ich habe vieles verdrängt, ich wollte meine Eltern schützen, damit es für meine Mutter nicht so schlimm wird“, gestand die leibliche Tochter sichtlich mitgenommen. Und auch die andere Pflegetochter räumte ein: „Ich hatte einfach Angst, dass alles, was ich mir aufgebaut habe, kaputt gemacht wird.“ Staatsanwältin Moll gab zu bedenken, dass zwar durch die Falschaussage des Trios viel Ärger entstanden sei, die Schuldigen aber letztlich nicht die Kinder seien, die hier säßen und die durch Lügen ihre Eltern hätten schützen wollen. „Ihre Eltern hätten ihnen das alles ersparen können“, merkte Moll an. Das Verfahren wurde im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Bei der Verhandlung wurde bekannt, dass die verurteilte Frau heute noch als Pflegemutter tätig ist und zwei Kinder bei ihr untergebracht sind. Unsere Zeitung wird dazu beim Jugendamt des Kreises nachfragen.

Sonja Roos