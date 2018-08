Nachlese von Peter Seel: WM macht Tippen schwierig

Jogis Jungs machen es den fußballinteressierten Lesern der RZ dieses Mal wahrhaftig nicht leicht mit der WM-Tipperei. Aber auch die anderen Teams beim Fußballturnier in Russland machen es den Mitspielern nicht einfach.

Fußball-WM in Betzdorf: Anfangs herrschte noch Euphorie.

Foto: privat

Irgendwie alles anders: Denn irgendwie ist diesmal alles anders als sonst. Vor allem enttäuschte die deutsche Mannschaft beim Spiel gegen Mexiko – und die Untertanen von König Fußball sind verunsichert, ja fürchten, dass ihre liebste Elf ratzfatz ausgeknockt und von den Schweden nach Hause geschickt werden könnte. Und bei den anderen Mannschaften sorgte auch so manches Spiel für Überraschungen, die der geneigte RZ-Tipper sicher nicht für möglich gehalten hätte. So hat sich einer unserer Leser dahingehend geäußert, dass es da ja schon leichter sei, ein Spiel zu tippen, bei dem er seine vier Meerschweinchen gegen seine Kleinhasen auf den Rasen schicken und einem Ball hinterrennen lasse...

Hase oder Meerschwein? Dabei sah alles beim ersten Deutschlandspiel noch ganz anders aus: Mit geradezu weltmeisterlichen Gefühlen versammelten sich die Fußball- bzw. Deutschlandfans zum Public Viewing an verschiedenen Orten im AK-Land. So auch auf dem Parkplatz am Betzdorfer Expert-Klein. Doch auch hier wich die anfängliche Hochstimmung beim Deutschlandspiel allmählich der Ernüchterung. Doch wie sagt der Weise: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Warten wir erst mal ab, ob sich die Jogi-Jungs nicht noch berappeln. Es sind schließlich weder Meerschweinchen noch Hasen.